Der französische Öl- und Gaskonzern will in einem neuen Büro in Hamburg sein Erneuerbare-Energien-Geschäft bündeln. Laut einer Pressemitteilung plant das Unternehmen, ein "integriertes Stromgeschäft" in Deutschland aufzubauen. Der "Renewable Energies Hub" ist ein neuer Regionalstandort, der sich in der Hamburger Altstadt befindet. Dort sitzen seit dem 19. September laut der Pressemitteilung von Total Energies die Bereiche Offshore Wind, Onshore Renewables und das Start-up Nash Renewables, das 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...