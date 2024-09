Berlin (ots) -Ozempic hat sich als das neueste Trendmittel zur Gewichtsreduktion etabliert und Promis wie Kim Kardashian oder Elon Musk schwören darauf. Das Medikament, das ursprünglich für die Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen ist, zügelt den Appetit und veranlasst dadurch die Gewichtsreduktion. Der Hype um schnelle Ergebnisse verschleiert oft die potenziellen Nebenwirkungen - und langfristige Folgen sind noch nicht abzusehen."Es ist wichtig, sich der Gefahren bewusst zu sein, die mit der Off-Label Nutzung von Ozempic verbunden sind", sagt Suzana Stipic, Coach für transformatives Abnehmen. Denn diese Methode ist weder nachhaltig noch gesund. Dabei gibt es bewährte Alternativen zur Gewichtsreduktion, die sicherer und effektiver sind." Nachfolgend erklärt sie, was hinter dem Abnehmtrend Ozempic steckt und worauf man stattdessen setzen sollte.Das steckt hinter dem Trendmittel OzempicIn letzter Zeit hat der Hype um Insulinspritzen wie Ozempic stark zugenommen. Ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt, soll das Medikament den Appetit zügeln - und dadurch zu einer schnellen Gewichtsreduktion führen. Die Botschaft, die überall verbreitet wird, ist verlockend: Man müsse kaum etwas tun - die Spritze allein sei die Lösung für Übergewicht. Davon fühlen sich besonders Menschen angesprochen, die seit Langem mit ihrem Gewicht kämpfen und nach einem möglichst unkomplizierten Weg suchen. Doch der Trend hat seine Tücken.Ozempic enthält den Wirkstoff Semaglutid, der die Insulinproduktion anregt und das Sättigungsgefühl verstärkt. Semaglutid ahmt die Wirkung eines natürlichen Darmhormons nach, was zu einer erhöhten Insulinausschüttung und einer verzögerten Magenentleerung führt. Zusätzlich senkt der Wirkstoff den Blutzuckerspiegel - ein Effekt, der bei Menschen mit Diabetes hilfreich ist, für gesunde Personen jedoch teils unvorhersehbare Auswirkungen haben kann. Zu den Nebenwirkungen gehören Verstopfung, Völlegefühl, Übelkeit, Müdigkeit, Durchfall und Bauchkrämpfe. In schwerwiegenden Fällen können sogar Gallensteine, Bauchspeicheldrüsenentzündungen und Herzrhythmusstörungen auftreten. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Schilddrüsenkrebs. Ein weiteres Problem: Sobald die Einnahme beendet wird, neigen viele Menschen dazu, wieder zuzunehmen, da sich am Lebensstil nichts geändert hat. Ozempic bietet daher keine langfristige Lösung für Gewichtsprobleme.Was sind nachhaltige Alternativen für eine gesunde Gewichtsabnahme?Anstatt auf kurzfristige Lösungen wie Ozempic zu setzen, bieten sich nachhaltige Alternativen wie das Drei-Stufen-Programm von Suzana Stipic an. Dieses Programm basiert auf natürlichen, homöopathischen Ansätzen, die den Körper nicht nur beim Fettabbau unterstützen, sondern ihn auch mit wertvollen Nährstoffen versorgen, um die Entgiftung zu unterstützen. Zu diesem Zweck umfasst das Drei-Stufen-Programm homöopathische Injektionen und zwei Tees nach eigener Rezeptur, die morgens und abends eingenommen werden, wobei jede Zutat ihre eigene, spezielle Wirkung hat. Die Wirkstoffe können unerwünschte Toxine entfernen, regulieren erfahrungsgemäß den Blutdruck sowie den Blutzuckerspiegel und fördern die Durchblutung. Außerdem können sie Frauen in den Wechseljahren bei der Reduktion von Hitzewallungen helfen.So unterstützt das Drei-Stufen-Programm beim FettabbauSuzana Stipic, die das Drei-Stufen-Programm entwickelt hat, weiß: Viele Menschen greifen aus emotionalen Gründen zum Essen - sei es aufgrund von chronischem Stress, Gefühlen der Überforderung oder anderen Belastungen. Deshalb integriert das Programm auch psychologische Unterstützung, um ungesunde Bewältigungsmechanismen zu erkennen und zu durchbrechen. Die homöopathischen Wirkstoffe und Kräuter helfen dabei, schädliche Muster zu durchbrechen - und fördern so die emotionale Heilung.Ein weiterer wichtiger Aspekt des Programms ist die intensive Selbstreflexion. Während der Kur treten oft tief sitzende, unangenehme Gefühle zutage, die zuvor möglicherweise durch Essen betäubt wurden. Es ist wichtig, diese Gefühle zu verarbeiten, um ein gesundes Verhältnis zur Nahrung zu entwickeln und das Essen endlich wieder genießen zu können.Über Suzana Stipic:Suzana Stipic ist die Gründerin der 3Level-Kur, Unternehmerin und Entwicklerin von Naturprodukten mit Mehrwert. Sie unterstützt Menschen dabei, auf gesunde und natürliche Weise ihr Wunschgewicht zu erreichen und dieses zu halten. Im Fokus der 3Level-Kur stehen immer drei Bausteine: Body, Food und Mindset. Denn Übergewicht resultiert meist in tieferen Gründen als nur zu viel Essen. Das Drei-Stufen-Programm hilft nicht nur beim Fettabbau und der Entgiftung, sondern versorgt den Körper auch mit wertvollen Nährstoffen.