DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: B-A-L Germany AG erhält auf der Hauptversammlung großen Zuspruch der Aktionäre - Alle Tagesordnungspunkte mit breiter Mehrheit angenommen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Meißen (pta/23.09.2024/09:50) - Im Rahmen der am vergangenen Freitag abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung erhielten Vorstand und Aufsichtsrat von den Aktionären der B-A-L Germany AG erneut große Zustimmung für ihre Ausrichtung des Unternehmens. So wurden alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit im Sinne der Verwaltung beschlossen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Zusammenlegung der beiden Aktiengattungen, so dass in Zukunft nur noch stimmberechtigten Stammaktien gelistet sein werden.

Falko Zschunke, CEO der B-A-L Germany AG: "Die hohe Zustimmung unserer Aktionäre zu sämtlichen Tagesordnungspunkten bestätigt die erfolgreiche Entwicklung und Strategie der B-A-L Germany AG. Unsere Strategie hat sich 2023 mit dem Überschreiten der Gewinnzone eindrucksvoll bewährt. Wir erwarten auch in den nächsten Jahren ein nachhaltig profitables Wachstum."

Bernd Albrecht, Aufsichtsratsvorsitzender der B-A-L Germany AG, ergänzt: "Besonders freut es mich, einen ausgewiesenen Finanzexperten wie Ernst G. Wittmann als Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Herr Wittmann, der über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Asset Management, Corporate Finance sowie im Stiftungsmanagement verfügt und derzeit als Vorstandsvorsitzender der Wilhelm Sander Stiftung tätig ist, wird uns zukünftig bei unserem weiteren Wachstum unterstützen."

Mit einer Präsenz von 77,0 Prozent des Grundkapitals wurden alle Beschlüsse zu den sieben beschlussfähigen Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung der B-A-L Germany AG mit Zustimmungsquoten von bis zu 87,01 Prozent gefasst. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung werden in nachfolgender Tabelle zusammengefasst. Sie stehen auch auf der Unternehmenswebseite unter WEBSITE EINGEBEN zum Download zur Verfügung.

Anzahl anwesender Aktien 1.539.182 in % der ausstehenden Aktien 77,0% Abstimmungsergebnis Top 2 Ja Enthaltung Nein 1.339.182,0 0,0 200.000,0 87,01% 0,00% 12,99% Abstimmungsergebnis Top 3 Ja Enthaltung Nein 1.239.182,0 300.000,0 0,0 80,51% 19,49% 0,00% Abstimmungsergebnis Top 4 Ja Enthaltung Nein 1.039.182,0 300.000,0 200.000,0 67,52% 19,49% 12,99% Abstimmungsergebnis Top 5 Ja Enthaltung Nein 1.039.182,0 300.000,0 200.000,0 67,52% 19,49% 12,99% Abstimmungsergebnis Top 6 Ja Enthaltung Nein 1.239.182,0 100.000,0 200.000,0 80,51% 6,50% 12,99% Abstimmungsergebnis Top 7 Ja Enthaltung Nein 1.339.182,0 0,0 200.000,0 87,01% 0,00% 12,99% Abstimmungsergebnis Top 8 Ja Enthaltung Nein 1.339.182,0 0,0 200.000,0 87,01% 0,00% 12,99%

Über B-A-L Germany AG

B-A-L Germany ist auf den kleinteiligen Erwerb von Wohnimmobilien in ländlichen Regionen in Sachsen mit guter Verkehrsanbindung und lokaler Infrastruktur spezialisiert. Die Strategie sieht eine Positionierung als profitabler Immobilienbestandshalter mit Buy-and-build-Strategie ohne Verkaufsdruck vor. Dabei werden einzelne Wohnimmobilien zu niedrigen Kaufpreisen, unter anderem aus Notverkäufen, erworben, wodurch nachhaltig hohe Ankaufsrenditen von deutlich mehr als 10% realisiert werden können. Unter bzw. auf dem Mietspiegelniveau liegende Kaltmieten ermöglichen eine vollständige Vermietung des Immobilienbestands. Aktuell besteht das Portefeuille aus 92 Wohnungen mi einer vermietbaren Gesamtfläche von mehr als 4.500 m2. Im vergangenen Jahr wurden daraus Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 348 und ein Nachsteuerergebnis von TEUR 29 erwirtschaftet.

Aussender: B-A-L Germany AG Adresse: Poststraße 5, 01662 Meißen Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Thilo Hasler Tel.: +49 3521 4596539 E-Mail: p@bal-ag.de Website: www.bal-ag.de

ISIN(s): DE000A2NBN90 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart Weitere Handelsplätze: Wiener Börse (Vienna MTF)

