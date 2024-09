Die Commerzbank-Aktie konnte in der Monatsbetrachtung um rund 20% an Wert gewinnen und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 15 Euro. In den vergangenen sechs Monaten ging es für die Bank-Aktie per Saldo um 26% nach oben, während auf Jahressicht sogar ein Plus von 62% auf der Kurstafel der Commerzbank-Aktie steht. Das langfristige Bild sieht allerdings anders aus: Commerzbank-Aktie:...

Den vollständigen Artikel lesen ...