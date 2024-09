Die MBB SE verzeichnet bedeutende Bewegungen in ihren Führungsreihen. Dr. Christof Nesemeier, Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor, führte am 17. September 2024 mehrere bemerkenswerte Aktientransaktionen durch. Er verkaufte zunächst Aktien im Wert von über 8 Millionen Euro zu einem Preis von 97,60 Euro pro Aktie. Gleichzeitig erwarb er durch die Ausübung von Optionsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020 Aktien im Wert von etwa 4,5 Millionen Euro zu einem deutlich günstigeren Kurs von 54,25 Euro.

Weitere Führungskraft nimmt am Optionsprogramm teil

Auch Dr. Jakob Ammer, Geschäftsführender Direktor der MBB SE, beteiligte sich am Aktienoptionsprogramm 2020. Er erwarb 3.695 Aktien durch die Ausübung von Optionsrechten, wobei der Ausübungspreis nicht offengelegt wurde. Diese Transaktionen unterstreichen das Vertrauen der Führungskräfte in die Zukunft des Unternehmens und könnten positive Signale an den Markt senden.

Anzeige

Die neusten MBB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MBB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...