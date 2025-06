Hamburg (ots) -Philips Avent startet in Deutschland erstmals einen neuen Mietservice für Milchpumpen und bietet Familien damit eine flexible, günstige und nachhaltige Möglichkeit, Babys jederzeit optimal mit Muttermilch zu versorgen.Die Miete ist einfach und unkompliziert: Seit Mai haben Mütter die Möglichkeit auf der Website von Philips Avent (https://www.philips.de/c-e/mo/rental-breast-pump) aus drei hochwertigen elektrischen Milchpumpenmodellen zu wählen: Advanced Elektrische Einzelmilchpumpe, Advanced Elektrische Doppelmilchpumpe oder der brandneuen Premium Hands-free Milchpumpe. Die Geräte sind bereits ab 11,95 Euro monatlich erhältlich und werden direkt nach Hause geliefert. Sobald die Milchpumpe nicht mehr benötigt wird, kann sie problemlos zurückgeschickt werden. Hygiene ist für Philips sehr wichtig. Bei der Miet-Milchpumpe ist das Produkt fabrikneu, und wenn die Motoreinheit nach der Mietzeit zurückgegeben wird, wird sie professionell gereinigt, desinfiziert und als überholtes Produkt weiterverkauft, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten.Das neueste Modell unter den Mietoptionen ist die Philips Avent Handsfree Milchpumpe (https://www.philips.de/c-m-mo/milchpumpen/hands-free-elektrische-milchpumpe). Sie ist für 29,95 Euro im Monat zu mieten. Sie lässt sich einfach umhängen und die Cups lassen sich im BH platzieren, so dass die Hände frei sind und die Mutter sich beim Abpumpen frei bewegen kann. Ihre Leistung hat Krankenhaus-Qualität, denn sie pumpt doppelt so schnell wie andere tragbare Milchpumpen (bis zu 85-mal pro Minute) und spiegelt dadurch den natürlichen Trinkrhythmus eines Babys wider. Das einzigartige SkinSense-Brustkissen aus Silikon schmiegt sich sanft an die Brust an und passt 99% aller Frauen. Sie ermöglicht es Müttern, Muttermilch leichter bereitzustellen, sodass auch andere das Füttern übernehmen können.Abpumpen kann den Milchfluss fördern und ermöglicht Müttern, die Vorteile des Stillens entspannter und flexibler zu gestalten. Das Füttern kann so auch von Familienmitgliedern oder anderen übernommen werden. Ganz im Sinne des "Share the Care"-Gedankens von Philips Avent - denn Carearbeit ist Teamwork: Egal ob Großeltern, Tante, Onkel oder Freunde. Mit dem neuen Mietsystem von Philips Avent profitieren Familien zudem finanziell, da eine hohe einmalige Investition entfällt. Gleichzeitig trägt es zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.Warum eine Philips Avent Milchpumpe?Verbesserung der Milchproduktion mit Massagekissen:- 92% der frischgebackenen Mütter haben in den ersten Tagen Probleme mit dem Stillen. Die Natural Motion-Technologie von Philips Avent hilft, diese Herausforderung zu meistern, indem sie die Brust massiert.Passt sich auf alle Größen an:- Egal ob eine kleine, mittlere oder große Brust, das weiche Silikonkissen passt sich der Brust an und sorgt für einen angenehmen Sitz.Milch abpumpen auch unterwegs:- Am einfachsten geht dies mit der neuen Hands-free Milchpumpe von Philips Avent. Die Cups lassen sich einfach in den BH platzieren und der kleine Motor umhängen oder an die Hose befestigen. So kann selbst unterwegs leise und kaum merkbar abgepumpt werden und die Hände sind frei für andere Dinge. Philips Avent bietet damit eine optimale Lösung für Mütter, um mobil zu bleiben.Das neue Mietsystem der Philips Avent Milchpumpen zahlt in das Philips Refurbished-Sortiment (https://www.philips.de/c-e/shop/de-generalueberholt.html) ein: die gemieteten Milchpumpen werden nach Gebrauch und Rücksendung im Refurb Sortiment zum weiteren Kauf angeboten - hygienisch, technisch und sicher aufbereitet für den Widergebrauch. So geht Philips weiter Schritt für Schritt zu mehr Nachhaltigkeit und einem Produktangebot, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Konsument:innen.Weitere Informationen und Mietoptionen gibt es unter:www.philips.de/c-e/mo/rental-breast-pumpWeitere Informationen zum Philips Refurb Sortiment gibt es hier:www.philips.de/c-e/shop/de-generalueberholt.htmlÜber Royal PhilipsRoyal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, das sich darauf konzentriert, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern. Die patienten- und menschenzentrierte Innovation von Philips nutzt fortschrittliche Technologien sowie tiefgehende klinische und Verbraucher-Einblicke, um individuelle Gesundheitslösungen für Verbraucher sowie professionelle Gesundheitslösungen für medizinische Fachkräfte und deren Patienten im Krankenhaus und zu Hause bereitzustellen.bDas Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden ist führend in den Bereichen diagnostische Bildgebung, Ultraschall, bildgesteuerte Therapie, Monitoring und Unternehmensinformatik sowie in der persönlichen Gesundheit. Im Jahr 2024 erzielte Philips einen Umsatz von 18 Milliarden Euro und beschäftigt rund 67.800 Mitarbeiter mit Verkaufs- und Servicestandorten in mehr als 100 Ländern. 