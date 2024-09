Die Aktie des Automobilkonzerns Stellantis steht unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass die Turiner Staatsanwaltschaft gegen Nachkommen des legendären Fiat-Patriarchen Gianni Agnelli ermittelt. Im Fokus stehen drei Enkel des verstorbenen Unternehmers, darunter der amtierende Verwaltungsratsvorsitzende von Stellantis. Die Behörden haben Vermögenswerte in Höhe von 74,8 Millionen Euro beschlagnahmt, was Fragen zur Unternehmensführung und möglichen finanziellen Unregelmäßigkeiten aufwirft. Diese Entwicklung könnte das Vertrauen der Anleger in den Automobilriesen beeinträchtigen und sich negativ auf den Aktienkurs auswirken.

Familienzwist mit weitreichenden Folgen

Der Erbstreit innerhalb der einflussreichen Industriellenfamilie zieht sich bereits seit Jahren hin und erreicht nun einen neuen Höhepunkt. Ein laufendes Zivilverfahren, bei dem die Tochter des verstorbenen Patriarchen [...]

