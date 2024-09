Das multinationale italienische Pharmaunternehmen möchte nach der Erweiterung des Produktportfolios Klarheit in der Komplexität schaffen

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferketten-Orchestrierung, gab heute bekannt, dass Zambon, ein multinationales Pharmaunternehmen, das sich für innovative Heilungs- und Behandlungsmethoden einsetzt, um das Leben von Patienten zu verbessern, Kinaxis ausgewählt hat, um die vollständige Sichtbarkeit und Transparenz in seiner umfangreichen globalen Lieferkette zu koordinieren.

Mit 23 Tochtergesellschaften, einer Produktpräsenz in 87 Ländern und Produktionsstätten auf drei Kontinenten erfordert die Komplexität der Lieferkette des in Italien ansässigen Unternehmens einen einzigartigen Ansatz, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen.

Neben seinen drei historischen therapeutischen Schwerpunkten, die auf Atemwegserkrankungen, Harnwegsinfektionen und Schmerztherapie abzielen, hat Zambon sein Portfolio in den letzten Jahren durch die Einführung wichtiger Behandlungen für Parkinson, Mukoviszidose und die Entwicklung einer Pipeline mit Schwerpunkt auf seltenen Krankheiten wie dem Bronchiolitis-obliterans-Syndrom (BOS) und der Bronchiektasie ohne Mukoviszidose (NCFB) erweitert. Bei jedem dieser Ansätze wird ein zugeschnittener Ansatz verfolgt, um die Produktionsressourcen und Lagerbestände auf der Grundlage unterschiedlicher Logistikparameter, einschließlich Vorlaufzeiten und Sicherheitsbestand, angemessen auszugleichen. Kinaxis Maestro, die einzige KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung der Lieferkette, wird es dem Pharmaunternehmen ermöglichen, seine Vertriebs- und Betriebsplanungsprozesse zu verfeinern und seine Lieferkette besser in den Griff zu bekommen, selbst in Zeiten schwankender oder unterbrochener Nachfrage.

"Wir freuen uns sehr, mit Kinaxis zusammenzuarbeiten, um unsere Lieferkettenprozesse zu optimieren und die Transparenz in unseren gesamten globalen Betrieben zu erhöhen", sagte Andrea Paganelli, globaler Leiter für den industriellen Geschäftsbetrieb bei Zambon. "Seit über hundert Jahren sind wir von der fortwährenden Verpflichtung und Verantwortung geleitet, uns um die Gesundheit der Menschen zu kümmern, und diese Investition setzt diese Tradition fort, damit unsere lebenswichtigen verschreibungspflichtigen Medikamente effizient an die Patienten verteilt werden, wann und wo sie sie benötigen."

"Mit einer schwindelerregenden Vielzahl von Interessengruppen, darunter Hersteller, Händler, Großhändler, Aufsichtsbehörden, Ärzte und Apotheken, sind die Lieferketten für Arzneimittel so komplex wie nur möglich", sagte Fabienne Cetre, exekutive Vizepräsidentin, EMEA-Vertrieb bei Kinaxis. "Trotz dieser Herausforderungen wissen kluge führende Unternehmen wie Zambon, dass eine stabile Zukunft, in der Patienten kontinuierlich Zugang zu ihren Medikamenten haben, möglich ist. Mit Kinaxis können sie fundiertere Entscheidungen über ihr Unternehmen treffen und gleichzeitig Risiken durch unvorhergesehene Störungen proaktiv managen."

Mit der Aufnahme von Zambon in seinen wachsenden Kundenstamm festigt Kinaxis seine Präsenz in der Life-Science-Branche, die die Marken- und Generika-Medikamente bereitstellt, auf die sich unzählige Patienten verlassen. Zu den Kunden von Kinaxis, die die Komplexität der Lieferketten in den Bereichen Biotechnologie, Zell- und Gentherapie, Medizinprodukte, rezeptfreie Medikamente und vieles mehr bewältigen, gehören einige der weltweit führenden Pharmaunternehmen wie Dr. Reddy's, Jamieson Wellness, Merck, Novartis, Siemens Healthineers und Servier.

Die KI-gestützte Software von Kinaxis ermöglicht es Unternehmen, ihr Lieferkettennetzwerk durchgängig zu koordinieren, von der strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Die Technologie von Kinaxis unterstützt Unternehmen, die die Agrarindustrie mit 40 der Traktoren weltweit beliefern, die jedes Jahr mehr als 110 Milliarden Zähne sauber halten und die dafür sorgen, dass mehr als 35 Millionen Haustiere jedes Jahr mit nahrhaften Mahlzeiten gefüttert werden.

