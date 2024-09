Der Tourismus hat die Corona-Krise abgehakt. In 2024 dürften in der Reisebranche neue Umsatzrekorde erzielt werden. Und: Laut einer neuen Studie wird der globale Reisemarkt bis 2026 um sechs bis zehn Prozent pro Jahr weiter wachsen. Ähnliche Zuwachsraten werden bei Kreuzfahrten erwartet. Carnival, Royal Caribbean Group, Norwegian Cruise und auch TUI Cruises profitieren. Aber wer ist am besten positioniert?

