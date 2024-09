Das noch zu Eckert & Ziegler gehörende Unternehmen Pentixapharm strebt den Börsengang an. Nun wurde Details zum geplanten IPO bekannt. Die Zeichnungsfrist beginnt am morgigen Dienstag und soll bis voraussichtlich 1. Oktober laufen. Die Erstnotiz der Aktie ist für Donnerstag, 3, Oktober, geplant.Pentixapharm peilt bei seinem geplanten Börsengang einen Erlös von bis zu rund 23 Millionen Euro an. Es sollen 3,9 Millionen aus einer Kapitalerhöhung platziert werden, teilte das Unternehmen am Montag ...

