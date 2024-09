In den östlichen Vororten Roms sollen bis Januar 2025 insgesamt 60 Elektrobusse in Betrieb gehen. Die ersten zehn vom Typ Mercedes-Benz eCitaro sind nun an den Betreiber Autoservizi Troiani ausgeliefert worden. Laut italienischen Medienberichten handelt es sich um die ersten reinen Elektrobusse, die in der Metropolregion außerhalb des römischen Kernnetzes eingesetzt werden. Den im September angekommenen eCitaros sollen im Oktober zehn weitere E-Busse ...

