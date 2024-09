Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 18/09/2024 FR0000050809 5,790 184.4845 Euronext

Detail transaction by transaction

Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET) (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback Purpose of the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T15:59:14+183:00 FR0000050809 182.70 EUR 13 XPAR 92918389 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T15:59:14+183:00 FR0000050809 182.70 EUR 62 XPAR 92918390 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T15:59:14+183:00 FR0000050809 182.60 EUR 37 XPAR 92918391 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T15:59:14+183:00 FR0000050809 182.60 EUR 35 XPAR 92918392 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T15:59:14+183:00 FR0000050809 182.60 EUR 30 XPAR 92918393 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T15:59:14+183:00 FR0000050809 182.70 EUR 15 XPAR 92918394 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T15:59:14+183:00 FR0000050809 182.70 EUR 5 XPAR 92918395 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T15:59:14+183:00 FR0000050809 182.70 EUR 3 XPAR 92918396 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:01:24+183:00 FR0000050809 183.10 EUR 15 XPAR 92918560 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:01:24+183:00 FR0000050809 183.10 EUR 82.00 XPAR 92918561 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:01:24+183:00 FR0000050809 183.10 EUR 21.00 XPAR 92918562 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:03:37+184:00 FR0000050809 184 EUR 100.00 XPAR 92918734 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:03:37+184:00 FR0000050809 184 EUR 75.00 XPAR 92918735 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:03:37+184:00 FR0000050809 184 EUR 75.00 XPAR 92918736 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:03:37+184:00 FR0000050809 184 EUR 22.00 XPAR 92918737 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:05:17+184:00 FR0000050809 184 EUR 55.00 XPAR 92919069 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:05:17+184:00 FR0000050809 184 EUR 53.00 XPAR 92919070 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:05:17+184:00 FR0000050809 184 EUR 121.00 XPAR 92919071 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:06:17+184:00 FR0000050809 184 EUR 7.00 XPAR 92919194 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:06:17+184:00 FR0000050809 184 EUR 5.00 XPAR 92919195 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:06:17+184:00 FR0000050809 184 EUR 66.00 XPAR 92919196 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:06:24+184:00 FR0000050809 184 EUR 5.00 XPAR 92919202 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:06:24+184:00 FR0000050809 184 EUR 1.00 XPAR 92919203 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:07:20+184:00 FR0000050809 184 EUR 10.00 XPAR 92919282 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:07:20+184:00 FR0000050809 184 EUR 1.00 XPAR 92919283 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:07:23+184:00 FR0000050809 184 EUR 4.00 XPAR 92919305 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:07:23+184:00 FR0000050809 184 EUR 48.00 XPAR 92919306 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:07:23+184:00 FR0000050809 184 EUR 23.00 XPAR 92919309 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:07:30+184:00 FR0000050809 184 EUR 9.00 XPAR 92919314 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:08:10+184:00 FR0000050809 184 EUR 23.00 XPAR 92919396 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:10:56+184:00 FR0000050809 184 EUR 87.00 XPAR 92919749 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:10:56+184:00 FR0000050809 184 EUR 155.00 XPAR 92919750 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:10:56+184:00 FR0000050809 184 EUR 23.00 XPAR 92919751 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:11:56+184:00 FR0000050809 184 EUR 49.00 XPAR 92919874 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:12:23+184:00 FR0000050809 184 EUR 22.00 XPAR 92919936 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:12:23+184:00 FR0000050809 184 EUR 20.00 XPAR 92919937 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:12:23+184:00 FR0000050809 184 EUR 20.00 XPAR 92919938 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:13:41+184:00 FR0000050809 184 EUR 4.00 XPAR 92920058 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:14:07+184:00 FR0000050809 184 EUR 1.00 XPAR 92920074 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:14:07+184:00 FR0000050809 184 EUR 95.00 XPAR 92920075 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:14:07+184:00 FR0000050809 184 EUR 4.00 XPAR 92920076 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:15:08+184:00 FR0000050809 184 EUR 1.00 XPAR 92920172 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:15:08+184:00 FR0000050809 184 EUR 24.00 XPAR 92920173 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:15:08+184:00 FR0000050809 184 EUR 30.00 XPAR 92920174 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:16:44+185:00 FR0000050809 185 EUR 29.00 XPAR 92920345 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:16:44+185:00 FR0000050809 185 EUR 33.00 XPAR 92920346 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:16:44+185:00 FR0000050809 185 EUR 97.00 XPAR 92920347 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:16:44+185:00 FR0000050809 185 EUR 23.00 XPAR 92920348 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:16:44+185:00 FR0000050809 185 EUR 23.00 XPAR 92920349 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:16:44+185:00 FR0000050809 185 EUR 31.00 XPAR 92920350 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:16:54+184:00 FR0000050809 184 EUR 4.00 XPAR 92920361 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:16:58+184:00 FR0000050809 184 EUR 2.00 XPAR 92920362 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:19:03+185:00 FR0000050809 185 EUR 8.00 XPAR 92920456 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:19:03+185:00 FR0000050809 185 EUR 18.00 XPAR 92920457 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:19:03+185:00 FR0000050809 185 EUR 15.00 XPAR 92920458 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:19:03+185:00 FR0000050809 185 EUR 67.00 XPAR 92920459 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:19:03+185:00 FR0000050809 185 EUR 20.00 XPAR 92920460 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:19:03+185:00 FR0000050809 185 EUR 42.00 XPAR 92920461 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:20:02+184:00 FR0000050809 184 EUR 23.00 XPAR 92920541 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:20:02+184:00 FR0000050809 184 EUR 22.00 XPAR 92920542 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:20:02+184:00 FR0000050809 184 EUR 23.00 XPAR 92920545 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:20:02+184:00 FR0000050809 184 EUR 5.00 XPAR 92920547 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:20:19+184:00 FR0000050809 184 EUR 3.00 XPAR 92920561 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:22:53+184:00 FR0000050809 184 EUR 100.00 XPAR 92920672 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:22:53+184:00 FR0000050809 184 EUR 86.00 XPAR 92920673 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:22:53+184:00 FR0000050809 184 EUR 14.00 XPAR 92920674 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:22:53+184:00 FR0000050809 184 EUR 3.00 XPAR 92920675 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:22:53+184:00 FR0000050809 184 EUR 8.00 XPAR 92920676 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:22:53+184:00 FR0000050809 184 EUR 1.00 XPAR 92920677 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:22:53+184:00 FR0000050809 184 EUR 6.00 XPAR 92920678 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:22:54+184:00 FR0000050809 184 EUR 7.00 XPAR 92920679 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:23:31+185:00 FR0000050809 185 EUR 12.00 XPAR 92920702 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:24:03+185:00 FR0000050809 185 EUR 53.00 XPAR 92920721 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:24:14+185:00 FR0000050809 185 EUR 20.00 XPAR 92920738 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:24:50+185:00 FR0000050809 185 EUR 3.00 XPAR 92920755 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:25:01+185:00 FR0000050809 185 EUR 40.00 XPAR 92920771 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:25:01+185:00 FR0000050809 185 EUR 5.00 XPAR 92920772 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:25:01+185:00 FR0000050809 185 EUR 9.00 XPAR 92920774 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:25:01+185:00 FR0000050809 185 EUR 23.00 XPAR 92920775 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:25:43+185:00 FR0000050809 185 EUR 3.00 XPAR 92920839 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:25:44+185:00 FR0000050809 185 EUR 25.00 XPAR 92920840 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:26:45+185:00 FR0000050809 185 EUR 4.00 XPAR 92920916 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:27:51+185:00 FR0000050809 185 EUR 34.00 XPAR 92921094 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:27:51+185:00 FR0000050809 185 EUR 177.00 XPAR 92921095 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:27:51+185:00 FR0000050809 185 EUR 18.00 XPAR 92921096 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:27:51+185:00 FR0000050809 185 EUR 35.00 XPAR 92921097 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:27:51+185:00 FR0000050809 185 EUR 6.00 XPAR 92921098 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:28:00+185:00 FR0000050809 185 EUR 1.00 XPAR 92921106 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:28:00+185:00 FR0000050809 185 EUR 5.00 XPAR 92921107 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:28:00+185:00 FR0000050809 185 EUR 25.00 XPAR 92921108 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:30:00+185:00 FR0000050809 185 EUR 12.00 XPAR 92921283 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:30:00+185:00 FR0000050809 185 EUR 28.00 XPAR 92921285 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:30:00+185:00 FR0000050809 185 EUR 32.00 XPAR 92921286 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:30:56+185:00 FR0000050809 185 EUR 1.00 XPAR 92921347 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:30:56+185:00 FR0000050809 185 EUR 21.00 XPAR 92921348 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:30:56+185:00 FR0000050809 185 EUR 20.00 XPAR 92921349 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:30:56+185:00 FR0000050809 185 EUR 5.00 XPAR 92921350 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:30:56+185:00 FR0000050809 185 EUR 18.00 XPAR 92921351 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:31:20+185:00 FR0000050809 185 EUR 1.00 XPAR 92921416 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:31:20+185:00 FR0000050809 185 EUR 26.00 XPAR 92921417 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:32:13+185:00 FR0000050809 185 EUR 24.00 XPAR 92921485 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:32:13+185:00 FR0000050809 185 EUR 20.00 XPAR 92921486 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:32:13+185:00 FR0000050809 185 EUR 22.00 XPAR 92921487 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:32:25+185:00 FR0000050809 185 EUR 44.00 XPAR 92921496 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:33:25+185:00 FR0000050809 185 EUR 78.00 XPAR 92921590 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:33:25+185:00 FR0000050809 185 EUR 37.00 XPAR 92921591 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:36:40+185:00 FR0000050809 185 EUR 75.00 XPAR 92921840 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:36:40+185:00 FR0000050809 185 EUR 23.00 XPAR 92921841 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:36:40+185:00 FR0000050809 185 EUR 1.00 XPAR 92921842 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:36:40+185:00 FR0000050809 185 EUR 135.00 XPAR 92921843 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:36:40+185:00 FR0000050809 185 EUR 21.00 XPAR 92921844 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:36:52+185:00 FR0000050809 185 EUR 1.00 XPAR 92921847 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:36:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 21.00 XPAR 92921848 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:36:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 27.00 XPAR 92921849 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:36:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 20.00 XPAR 92921850 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:37:30+185:00 FR0000050809 185 EUR 34.00 XPAR 92921878 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:40:52+185:00 FR0000050809 185 EUR 95.00 XPAR 92922152 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:40:52+185:00 FR0000050809 185 EUR 63.00 XPAR 92922153 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:40:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 6.00 XPAR 92922154 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:40:59+185:00 FR0000050809 185 EUR 10.00 XPAR 92922158 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:46:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 12.00 XPAR 92922644 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:46:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 1.00 XPAR 92922645 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:46:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 165.00 XPAR 92922646 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:46:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 15.00 XPAR 92922647 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:46:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 40.00 XPAR 92922648 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:46:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 3.00 XPAR 92922649 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:46:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 82.00 XPAR 92922650 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:46:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 106.00 XPAR 92922651 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:47:58+185:00 FR0000050809 185 EUR 3.00 XPAR 92922715 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:47:58+185:00 FR0000050809 185 EUR 2.00 XPAR 92922717 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:47:58+185:00 FR0000050809 185 EUR 84.00 XPAR 92922719 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:48:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 1.00 XPAR 92922720 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:49:05+185:00 FR0000050809 185 EUR 5.00 XPAR 92922778 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:49:05+185:00 FR0000050809 185 EUR 20.00 XPAR 92922779 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:49:05+185:00 FR0000050809 185 EUR 68.00 XPAR 92922780 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:49:50+185:00 FR0000050809 185 EUR 13.00 XPAR 92922854 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 25.00 XPAR 92923546 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 11.00 XPAR 92923547 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 51.00 XPAR 92923548 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 24.00 XPAR 92923549 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 68.00 XPAR 92923550 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 35.00 XPAR 92923551 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 68.00 XPAR 92923552 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 69.00 XPAR 92923553 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 67.00 XPAR 92923554 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 71.00 XPAR 92923555 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 70.00 XPAR 92923556 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 71.00 XPAR 92923557 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T16:59:02+185:00 FR0000050809 185 EUR 71.00 XPAR 92923558 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:00:11+185:00 FR0000050809 185 EUR 9.00 XPAR 92923703 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:00:11+185:00 FR0000050809 185 EUR 29.00 XPAR 92923704 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:00:11+185:00 FR0000050809 185 EUR 15.00 XPAR 92923705 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:00:11+185:00 FR0000050809 185 EUR 55.00 XPAR 92923706 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 22.00 XPAR 92925086 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 20.00 XPAR 92925087 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 59.00 XPAR 92925088 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 24.00 XPAR 92925089 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 3.00 XPAR 92925090 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 54.00 XPAR 92925091 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 1.00 XPAR 92925092 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 32.00 XPAR 92925093 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 64.00 XPAR 92925094 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 24.00 XPAR 92925095 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 44.00 XPAR 92925096 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:12:53+185:00 FR0000050809 185 EUR 88.00 XPAR 92925097 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:20:44+185:00 FR0000050809 185 EUR 2.00 XPAR 92926190 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:20:44+185:00 FR0000050809 185 EUR 2.00 XPAR 92926191 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:23:33+185:00 FR0000050809 185 EUR 2.00 XPAR 92926515 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:23:33+185:00 FR0000050809 185 EUR 38.00 XPAR 92926516 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:23:33+185:00 FR0000050809 185 EUR 84.00 XPAR 92926517 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:23:33+185:00 FR0000050809 185 EUR 31.00 XPAR 92926518 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:23:33+185:00 FR0000050809 185 EUR 19.00 XPAR 92926519 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:23:33+185:00 FR0000050809 185 EUR 50.00 XPAR 92926520 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-09-18T17:23:34+185:00 FR0000050809 185 EUR 10.00 XPAR 92926521 Employee share

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240923454729/en/

Contacts:

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65