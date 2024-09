DJ XETRA-SCHLUSS/DAX erholt und Commerzbank mit Achterbahnfahrt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Minus am Freitag ging es am deutschen Aktienmarkt zum Start in die Woche wieder nach oben. Der DAX beendete einen eher ruhigen Handelstag 0,7 Prozent höher bei 18.847 Punkten. Eine Achterbahnfahrt gab es in der Aktie der Commerzbank, die 5,7 Prozent tiefer aus dem Handel ging. Am Morgen notierte der Wert erst deutlich im Minus, nachdem die Bundesregierung mitgeteilt hatte, an ihrer Beteiligung an der Commerzbank vorerst festzuhalten. Nachdem Unicredit-Chef Andrea Orcel in einem Interview von Il Messaggero zudem sagte, dass die italienische Bank derzeit keine Pläne zur Aufstockung der Beteiligung habe, wich die Übernahmeprämie. Am Mittag kam die überraschende Nachricht, dass sich die Italiener über Derivate den Zugriff auf weitere gut 11,5 Prozent an den Frankfurtern gesichert hätten, der Kurs drehte in Folge ins Plus. Am Nachmittag gab es wiederum Berichte, dass die Bundesregierung eine Übernahme durch die Unicredit nicht unterstütze und Bundeskanzler Scholz nannte das Vorgehen der Unicredit unangemessen und feindlich. Die Frage ist nun: Was macht Unicredit mit der Beteiligung?

Derweil enttäuschten die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland erneut und zeichnen ein düsteres Bild für die heimische Wirtschaft. Im verarbeitenden Gewerbe liegt der Index noch tiefer im Kontraktionsbereich und insofern ist keine Wende zum Besseren zu erkennen. An der Börse wird verstärkt darauf gesetzt, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen bereits im Oktober erneut senken könnte, was auf dem Euro lastete und die Anleihen beflügelte. Hoffnung auf niedrigere Zinsen sowie eine Stabilisierung bei den Immobilienpreisen sorgten für Käufen in Vonovia (+0,8%), Aroundtown (+3,7%) sowie TAG Immobilien (+2,5%).

Nach vorläufigen Zahlen zum 4. Quartal kam die Aktie von Aurubis unter Druck und schloss 10,1 Prozent im Minus. Technische Probleme bei einem Hochlauf am Standort Hamburg verhagelte nach Unternehmensangaben das Ergebnis. Da auch der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr unterhalb der Markterwartung liegt, dürfte der Konsens hier nach unten kommen, was belastete.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.846,79 +0,7% +12,40% DAX-Future 19.027,00 +0,7% +9,49% XDAX 18.856,53 +0,7% +12,45% MDAX 25.979,02 +0,5% -4,27% TecDAX 3.273,96 +0,3% -1,90% SDAX 13.672,09 +0,0% -2,06% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,58 +36 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 31 9 0 2.874,6 69,9 165,5 MDAX 32 18 0 361,1 21,0 65,7 TecDAX 16 14 0 499,3 13,1 45,1 SDAX 36 30 4 77,2 6,3 21,2 ===

September 23, 2024 11:50 ET (15:50 GMT)

