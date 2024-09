US-amerikanische International Development Finance Corporation gibt Absichtserklärung für Darlehensantrag ab

Societe Generale zum leitenden Finanzberater ernannt

Chris Showalter, Geschäftsführer von Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM freut sich bekannt zu geben, dass Lifezone in Zusammenarbeit mit BHP offiziell mit dem Projektfinanzierungsprozess für das Kabanga-Nickelprojekt in Tansania begonnen hat. In diesem Zusammenhang hat Lifezone ein Interessenbekundungsschreiben von der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) erhalten, in dem das Interesse der DFC bekundet wird, das Projekt für Darlehen als Teil des Finanzierungspakets des Projekts in Betracht zu ziehen.

Der tansanische Minister für Bodenschätze, Anthony Mavunde, begrüßte die Nachricht mit den Worten: "Das Kabanga-Nickelprojekt ist ein Musterbeispiel für das Engagement der Regierung Tansanias zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und des Wirtschaftswachstums zum Wohle Tansanias und der Tansanier. Wir freuen uns über die Ankündigung, dass die DFC eine Absichtserklärung zur Projektfinanzierung von Kabanga unterzeichnet hat. Aufbauend auf dem Besuch von Vizepräsidentin Harris in Tansania 2023 zeigt die Aktion von DFC, dass Tansania und die Vereinigten Staaten weiterhin eine starke Wirtschaftspartnerschaft aufbauen, die auf einer gemeinsamen Vision für nachhaltige Entwicklung beruht, und wir freuen uns darauf, unsere Beziehung weiter auszubauen, um unsere gemeinsamen Ziele zu verfolgen. Dieses Projekt wird nicht nur unsere Wirtschaft auf regionaler und nationaler Ebene ankurbeln, sondern Tansania auch als führenden internationalen Akteur auf dem globalen Nickelmarkt positionieren und damit einen bedeutenden Beitrag zur globalen Energiewende leisten."

Chris Showalter kommentierte außerdem: "Der Beginn des Projektfinanzierungsprozesses mit Société Générale ist ein entscheidender nächster Schritt zur Sicherung der für Kabanga erforderlichen Finanzierung und ein weiterer Indikator für die strategische Bedeutung des Projekts für unsere globalen Partner. Mit dem Interesse von DFC an der Unterstützung von Kabanga erkennt die US-Regierung eindeutig die entscheidende Rolle an, die die nachhaltige Mineralienentwicklung in Afrika für die globale Energiewende spielt. Die heutige Ankündigung bekräftigt diese Vision und unterstreicht erneut die starke Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Tansania."

Scott Nathan, Geschäftsführer von DFC, fügte hinzu: "DFC trägt durch Projekte, die nachhaltige Entwicklung und Wirtschaftswachstum fördern, zur globalen Energiewende bei. Das Kabanga-Nickelprojekt bietet eine bedeutende Chance, die verantwortungsvolle Mineralienentwicklung in Tansania voranzutreiben, kritische Lieferketten zu diversifizieren und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit in der Region zu fördern."

Der Darlehensantrag der DFC würde einen umfassenden Überprüfungsprozess einleiten. Dies folgt auf die Ankündigung von Lifezone vom 27. August 2024, dass die DFC eine politische Risikoversicherung für zukünftige Investitionen in Kabanga prüfen werde.

Kabanga ist eine der größten und hochwertigsten unerschlossenen Nickelsulfidlagerstätten der Welt. Durch den Einsatz der Hydromet-Technologie von Lifezone soll das Projekt die Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Schmelzverfahren erheblich reduzieren.

Kabanga wird von der Partnership of Global Infrastructure and Investment (PGI) unterstützt, einer werteorientierten, wirkungsvollen und transparenten Infrastrukturpartnerschaft, die gegründet wurde, um den enormen Infrastrukturbedarf von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu decken und die wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten zu unterstützen. Kabanga ist auch als Projekt im Rahmen der Minerals Security Partnership anerkannt, einer Zusammenarbeit von 14 Ländern und der EU, um öffentliche und private Investitionen in verantwortungsvolle Lieferketten für kritische Mineralien weltweit zu fördern.

DFC ist Amerikas Entwicklungsfinanzierungsinstitution. Sie arbeitet mit dem Privatsektor zusammen, um Lösungen für die dringendsten Herausforderungen zu finanzieren, mit denen die Entwicklungsländer heute in verschiedenen Sektoren wie Energie, Infrastruktur, Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen konfrontiert sind. DFC-Investitionen halten hohe Standards ein und respektieren die Umwelt, die Menschenrechte und die Arbeitnehmerrechte.

Societe Generale zum leitenden Finanzberater von Kabanga Nickel Limited ernannt

Societe Generale wurde zum leitenden Finanzberater von Kabanga Nickel Limited ernannt, einer Tochtergesellschaft von Lifezone, die von Lifezone verwaltet wird und an der BHP eine 17-prozentige Beteiligung hält.

Lenaig Trenaux, globaler Leiter für Batterien, Bergbau und Industrien, Societe Generale, kommentierte: "Societe Generale unterstützt seine Kunden bei der Energiewende durch maßgeschneiderte Lösungen und das Engagement, zu einer nachhaltigen Finanzierung beizutragen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Lifezone Metals und BHP an der Umsetzung des Kabanga-Nickelprojekts zu arbeiten, mit dem Ziel, die Entwicklung in Tansania zu fördern und die Energiewende mit einer großen Menge an kohlenstoffarmen kritischen Mineralien zu unterstützen."

Die Société Générale bringt weltweit führende Expertise in der groß angelegten Fremdfinanzierung von Bergbauprojekten ein. In Zusammenarbeit mit BHP werden Lifezone und Société Générale versuchen, die Kapitalstruktur von Kabanga durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital aus verschiedenen Quellen auf Projektebene zu optimieren.

Über Lifezone Metals

Unser Ziel bei Lifezone Metals (NYSE: LZM) ist es, eine sauberere und verantwortungsbewusstere Metallproduktion und -wiederverwertung bereitzustellen. Mit einer skalierbaren, auf unserer Hydromet-Technologie basierenden Plattform bieten wir im Vergleich zur herkömmlichen Verhüttung das Potenzial für einen geringeren Energieverbrauch, weniger Emissionen und eine kostengünstigere Metallproduktion.

Unser Kabanga-Nickel-Projekt in Tansania dürfte eines der größten und hochwertigsten unerschlossenen Nickelsulfidvorkommen der Welt sein. Wir arbeiten unter Einsatz unserer Hydromet-Technologie daran, eine neue Quelle für Nickel, Kupfer und Kobalt in LME-Qualität für die globalen Batteriemetallmärkte zu erschließen, um Tansania zu befähigen, eine vollständige Wertschöpfung im Land zu erreichen und zur nächsten Hauptquelle für Nickel der Klasse 1 zu werden. Eine endgültige Machbarkeitsstudie für das Mine-zu-Metalle-Projekt soll im dritten Quartal 2024 abgeschlossen werden.

Über unser in den USA angesiedeltes Joint Venture für das Recycling von Platin, Palladium und Rhodium arbeiten wir an dem Nachweis, dass unsere Hydromet-Technologie die Platingruppenmetalle aus verantwortungsvoll beschafften gebrauchten Autoabgaskatalysatoren sauberer und effizienter verarbeiten und zurückgewinnen kann als herkömmliche Verhüttungs- und Raffinationsmethoden.

https://lifezonemetals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind keine historischen Fakten, sondern können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden, die sich unter anderem auf die Pläne, Strategien, Absichten und Aussichten von Lifezone Metals Limited und seinen Tochtergesellschaften in geschäftlicher und finanzieller Hinsicht beziehen.

Im Allgemeinen sind Aussagen, die keine historischen Fakten wiedergeben, einschließlich Aussagen über mögliche oder angenommene zukünftige Maßnahmen, Geschäftsstrategien, Ereignisse oder Betriebsergebnisse, sowie Aussagen, die sich auf Prognosen, Vorhersagen oder andere Beschreibungen zukünftiger Ereignisse oder Bedingungen beziehen, einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen durch Wörter wie "glauben", "können", "werden", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "sollten", "würden", "planen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben ", "zukünftig", "Ausblick" oder die Verneinungen dieser Begriffe oder Variationen davon oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder beschreiben oder die keine Aussagen über historische Fakten sind, begleitet; das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, sind jedoch nicht auf diese beschränkt, Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen von Lifezone Metals, zukünftigen Chancen für Lifezone Metals, einschließlich der Wirksamkeit der hydrometallurgischen Technologie (Hydromet-Technologie) von Lifezone Metals, und der Erschließung und Verarbeitung von Mineralressourcen im Rahmen des Kabanga-Projekts sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung von Lifezone Metals wider und stellen keine Vorhersagen der tatsächlichen Leistung dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Feststellung einer Tatsache oder Wahrscheinlichkeit zu verstehen und dürfen von Anlegern nicht als solche herangezogen werden. Die tatsächlichen Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und können von den Annahmen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lifezone Metals und seinen Tochtergesellschaften. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Lifezone Metals behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die allgemeine wirtschaftliche, politische und unternehmerische Lage, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche und betriebliche Störungen; die globale Inflation und Kostensteigerungen für Materialien und Dienstleistungen; die Zuverlässigkeit von Stichproben; der Erfolg von Pilotprojekten; erhebliche Abweichungen der Kapital- und Betriebskosten von den Schätzungen; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterlangung erforderlicher behördlicher, die Umwelt betreffender oder sonstiger Projektgenehmigungen; Änderungen der behördlichen Vorschriften, Gesetze und Steuersätze; Inflation; Änderungen der Wechselkurse und der Verfügbarkeit von Devisen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Projektentwicklung und andere Faktoren; das Ergebnis von Gerichtsverfahren, dieunter Umständen gegen Lifezone Metals angestrengt werden; unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, einschließlich der Nutzung des Fremdkapitalmarktes, zukünftiger Kapitalbedarf und Quellen und Verwendung von Barmitteln; Risiken im Zusammenhang mit dem Rollout des Geschäfts von Lifezone Metals, die Effizienz der Hydromet Technology und der Zeitpunkt der erwarteten geschäftlichen Meilensteine; der Erwerb, die Wahrung und der Schutz von geistigem Eigentum; die Fähigkeit von Lifezone, Erwartungen zu erfüllen und Unsicherheiten (einschließlich wirtschaftlicher oder geopolitischer Unsicherheiten) in Bezug auf unser Geschäft, unseren Betrieb und unsere finanzielle Leistung vorherzusehen, unter anderem: Erwartungen in Bezug auf die finanzielle und geschäftliche Leistung, Finanzprognosen und Geschäftskennzahlen sowie alle ihnen zugrunde liegenden Annahmen; Erwartungen in Bezug auf die Produkt- und Technologieentwicklung und die Pipeline und Marktgröße; Erwartungen in Bezug auf Produkt- und Technologieentwicklung und -pipeline; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Geschäft von Lifezone Metals; die Fähigkeit von Lifezone Metals, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, das Wachstum gewinnbringend zu managen und seine wichtigsten Mitarbeiter zu halten; die Fähigkeit von Lifezone Metals, Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; die Steigerung zukünftiger Betriebs- und Finanzergebnisse; die Einhaltung der für das Geschäft von Lifezone Metals geltenden Gesetze und Vorschriften; die Fähigkeit von Lifezone Metals, auch in Zukunft die geltenden Notierungsstandards der NYSE zu erfüllen; die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Notierung seiner Wertpapiere an einer nationalen US-amerikanischen Wertpapierbörse aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; über die für unser Unternehmen geltenden Rechnungslegungsstandards oder geänderten oder neuen Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Datenschutzbestimmungen, auf dem Laufenden zu bleiben; und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt werden..

Die vorstehende Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Es kann weitere Risiken geben, die Lifezone Metals derzeit nicht bekannt sind oder die Lifezone Metals derzeit für unwesentlich hält, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Zudem spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen von Lifezone Metals in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Lifezone Metals rechnet damit, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Lifezone Metals ändern.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Grundlage für die Einschätzung von Lifezone Metals zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Nichts in dieser Mitteilung sollte als Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hier dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der in solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellten Ergebnisse erreicht werden wird. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen, die auf den Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen, und die in ihrer Gesamtheit durch den Verweis auf die hierin enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt sind. In allen Fällen, in denen historische Leistungen dargestellt werden, ist zu beachten, dass vergangene Leistungen kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.

Sofern durch geltendes Recht nicht anders vorgeschrieben, lehnen wir jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen der ihnen zugrunde liegenden Annahmen oder Faktoren, neue Informationen, Daten oder Methoden, zukünftige Ereignisse oder sonstige Entwicklungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Investorenbeziehungen Nordamerika

Evan Young

SVP: Investorenbeziehungen Kapitalmärkte

evan.young@lifezonemetals.com

Medienanfragen

David Petrie

Manager: Konzerkommunikation

david.petrie@lifezonemetals.com

Investorenbeziehungen Europa

Ingo Hofmaier

Chief Financial Officer

ingo.hofmaier@lifezonemetals.com