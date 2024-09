Die Novartis-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang an der Schweizer Börse SIX. Zum Handelsschluss notierte das Papier bei 98,86 CHF, was einem Minus von 0,2 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich robust: Mit einem Abstand von 16,04 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 83,00 CHF, das am 25. Oktober 2023 erreicht wurde, befindet sich der Kurs in einer soliden Position. Das 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF, welches am 2. September 2024 verzeichnet wurde, liegt nur 3,76 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Positive Aussichten trotz Umsatzrückgang

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 3,78 USD je Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 3,30 CHF des Vorjahres darstellt. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 99,56 CHF angegeben, was weiteres Potenzial andeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 7,46 USD je Aktie. Trotz eines Umsatzrückgangs von 7,58 Prozent im letzten Quartal auf 11,32 Mrd. CHF konnte Novartis den Gewinn je Aktie auf 1,44 CHF steigern, verglichen mit 1,00 CHF im Vorjahreszeitraum.

