Erster Bericht der TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) verbessert Transparenz und Rechenschaftslegung

Im Rahmen seiner "Healthy Lives Mission" unterstützt das Unternehmen die Nachhaltigkeit seiner Produkte, seiner Betriebsabläufe und seiner Wertschöpfungskette

Erzielte Fortschritte durch die Verringerung der Treibhausgasemissionen nach Scope 1 und 21,2,3 um 26 seit 2020 und die Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien4 auf 65 des Stromverbrauchs

Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue" oder "Unternehmen"), der Hersteller von Kultmarken wie Aveeno®, Listerine®, Neutrogena® und Tylenol®, erzielt Fortschritte bei der Umsetzung seiner Klimaschutzziele, die in seiner Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie "Healthy Lives Mission" festgelegt sind, und veröffentlicht seinen ersten Bericht der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

"Die Veröffentlichung unseres TCFD-Berichts ist ein wichtiger Schritt für unseren proaktiven Ansatz, das Anliegen des Klimaschutzes in unsere Geschäftsstrategie, unsere Betriebsabläufe, unsere Wertschöpfungskette und unsere vermarkteten Produkte zu integrieren", erklärt Pamela Gill-Alabaster, Global Head of ESG and Sustainability bei Kenvue. "Wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Unter anderem wurden unsere kurzfristigen Ziele für die Verringerung der Treibhausgasemissionen durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt, und wir haben unseren ersten Healthy Lives Mission Report veröffentlicht, der unseren Anspruch untermauert, zu einer gesünderen Zukunft beizutragen."

Die "Healthy Lives Mission" beruht auf dem Bewusstsein, dass die menschliche Gesundheit untrennbar mit einer intakten Umwelt verbunden ist. Auch Verbraucher erkennen diesen Zusammenhang: Laut einer Onlineumfrage5, die Kenvue zum Jahresbeginn in Auftrag gab, sehen drei von vier Erwachsenen weltweit einen Zusammenhang zwischen der menschlichen Gesundheit und dem Klimawandel. Laut dieser Umfrage erwarten 86 der Befragten, dass sich die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels in den kommenden 5 bis 10 Jahren verschlechtern werden.

Die Klimaschutzziele und -verpflichtungen von Kenvue sind Teil der "Healthy Planet"-Säule seiner Strategie "Healthy Lives Mission" und stärken die Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Unternehmens vom Produkt- und Verpackungsdesign bis hin zu Materialbeschaffung, Herstellung und Transport. Der Healthy Lives Mission Report 2023 beleuchtet unter anderem die Fortschritte in folgenden Bereichen:

Investitionen in Energieeffizienz- und Dekarbonisierungsprojekte haben seit 2020 zu einer Senkung der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen 1,2,3 um 26 geführt.

um 26 geführt. 21 der Zulieferer des Unternehmens haben sich wissenschaftbasierte Emissionsziele gesetzt, die die eingekauften Waren und Dienstleistungen sowie den vorgelagerten Transport und Vertrieb umfassen.

Der Stromanteil aus erneuerbaren Energiequellen 4 wurde auf 65 des Stromverbrauchs erhöht. Erreicht wurde dies mit 18 solarbetriebenen On-Site-Stromanlagen am Standort, Lieferverträgen für Strom aus erneuerbaren Energiequellen 4 und der Installation zusätzlicher Solaranlagen am Standort.

wurde auf 65 des Stromverbrauchs erhöht. Erreicht wurde dies mit 18 solarbetriebenen On-Site-Stromanlagen am Standort, Lieferverträgen für Strom aus erneuerbaren Energiequellen und der Installation zusätzlicher Solaranlagen am Standort. Auf der Grundlage der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft hat Kenvue den Anteil recycelbarer6 oder wiederbefüllbarer7 Verpackungen8 auf 71 seines Portfolios erhöht und das Volumen von Neukunststoff9 für Verpackungen8 um 21 reduziert.

Seit Jahresbeginn 2024 hat Kenvue neue Solaranlagen an seinen Produktionsstandorten in Sezanne (Frankreich) und Madra (Griechenland) fertiggestellt, die 1,75 MW bzw. 0,186 MW an erneuerbarer Energie generieren werden. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen die Fertigstellung weiterer Solaranlagen an seinen Produktionsstandorten in Kapstadt, Südafrika, Minhang, China und Jakarta, Indonesien weitere Schritte zur Umsetzung seines Ziels, bis 2030 hundert Prozent des betrieblichen Stromverbrauchs1 aus erneuerbaren Energiequellen4 zu decken.10,11

Um die indirekten, vorgelagerten Scope-3-THG-Emissionen zu adressieren, startete Kenvue im Juli sein Supplier Climate Action Program, um sein Engagement auf eingekaufte Waren und Dienstleistungen zu erweitern und die vorgelagerten Transport- und Vertriebsunternehmen einzubinden. Im Rahmen dieses Programms wird das Unternehmen seine Partnerunternehmen dabei unterstützen, ihrerseits wissenschaftsbasierte Ziele zu definieren und die Dekarbonisierung ihrer Betriebe auf den Weg zu bringen. Zudem hat sich Kenvue dem Energize-Programm angeschlossen, das Lieferanten dabei hilft, ihre Kenntnisse über erneuerbare Energien zu vertiefen, und Möglichkeiten der Beschaffung bereitstellt entweder individuell oder in Abstimmung mit anderen Lieferanten.

Kenvue hat Kooperationen als wichtigen Faktor zur Beschleunigung von Fortschritten erkannt, sowohl innerhalb eines Sektors als auch sektorübergreifend. Deshalb ist das Unternehmen aktives Mitglied mehrerer Allianzen, die auf die Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen und das Erreichen des Netto-Null-Ziels gerichtet sind, darunter auch das WWF Climate Business Network und die WWF Renewable Thermal Collaborative. Erst kürzlich wurde Kenvue Mitglied der Climate and Health Coalition des Forum for the Future, um die integrierte Transformation der menschlichen Gesundheit und des Klimas zu unterstützen und Ergebnisse zu fördern, die sowohl den Menschen als auch dem Planeten zugutekommen.

Der Healthy Lives Mission Report 2023 von Kenvue ist unter www.kenvue.com/hlm-report-2023 verfügbar. Der vollständige TCFD-Bericht kann unter https://www.kenvue.com/task-force-on-climate-related-financial-disclosures-2023-report heruntergeladen werden.

Über Kenvue

Kenvue ist das umsatzstärkste reine Gesundheitsunternehmen der Welt. Unsere Kultmarken Aveeno®, BAND-AID® Brand, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® und Tylenol® gründen auf einer mehr als hundertjährigen Unternehmenstradition. Sie sind wissenschaftlich fundiert und werden von medizinischen Fachkräften rund um den Globus empfohlen. Wir bei Kenvue glauben an den starken Einfluss der täglichen Pflege auf unsere Lebensqualität. Unsere Teams arbeiten jeden Tag daran, diese Macht in die Hände der Verbraucher zu legen und einen Platz in ihrem Herzen und ihrem Alltag zu verdienen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.kenvue.com.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen zu Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der "Healthy Lives Mission", dem Klima, den Wäldern und unseren ESG-Schätzungen, -Prognosen, -Zielen, -Vorgaben, -Verpflichtungen und den erwarteten Ergebnissen. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Wörtern wie "plant", "erwartet", "kann", "wird", "rechnet mit", "schätzt", "beabsichtigt", "Ziel", "Zielmarke", "Verpflichtung" und anderen Wörtern mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen behandelt werden. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen an zukünftige Ereignisse. Wenn sich die zugrunde liegenden Annahmen als ungenau erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue und seinen verbundenen Unternehmen abweichen.

Eine Aufstellung und Erläuterung von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Kenvue, einschließlich des Jahresberichts auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Form 10-Q und anderer eingereichter Unterlagen, die unter www.kenvue.com oder auf Anfrage bei Kenvue erhältlich sind. Kenvue und seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Fußnoten

1 Bezogen auf alle Einrichtungen von Kenvue, deren Betrieb von Kenvue geleitet wird, unabhängig von der Art des Gebäudes, alle geleasten Einrichtungen, die für die Fertigung und/oder Forschung und Entwicklung genutzt werden, und geleaste Einrichtungen, die nicht für die Fertigung und/oder Forschung und Entwicklung genutzt werden, wenn die Gesamtfläche mehr als 50.000 Quadratfuß (4.645 Quadratmeter) beträgt und ihr Betrieb von Kenvue geleitet wird. Das Vergleichsjahr 2020 und alle folgenden Berichtsjahre umfassen alle Einrichtungen, die nach der Abtrennung von Johnson Johnson im Jahr 2023 in die Unternehmensstruktur von Kenvue integriert wurden, und beinhalten keine betrieblichen oder strukturellen Ausschlüsse. Scope 1 sind Treibhausgasemissionen, die Kenvue direkt verursacht, etwa durch den Betrieb von Heizkesseln und Fahrzeugen, die fossile Energiequellen verwenden. Die Flottenemissionen werden als CO2 berichtet und umfassen keine anderen Treibhausgasemissionen. Scope 2 bezieht sich auf THG-Emissionen, die Kenvue indirekt verursacht durch den Verbrauch von Strom oder Energie, die zum Heizen und Kühlen von Gebäuden bezogen wird.

2 Das Inventar wurde erstellt gemäß dem WRI/WBCSD Greenhouse Gas (GHG) Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition 2013) mit der Ergänzung zu diesem Protokoll, GHG Protocol Scope 2 Guidance (2015).

3 Das Emissionsziel umfasst landbedingte Emissionen und den Abbau aus Bioenergierohstoffen.

4 Eine erneuerbare Energiequelle ist eine Energiequelle, die sich innerhalb eines kurzen Zeitraums durch ökologische Zyklen oder landwirtschaftliche Prozesse erneuern kann (z. B. Biomasse, Geothermie, Wasser, Sonne, Wind). Die Ziele für die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen werden durch die Kombination verschiedener Maßnahmen realisiert, beispielsweise Solaranlagen am Standort, virtuelle Stromabnahmeverträge (VPPAs), direkte Stromabnahmeverträge (PPAs), Energieattributzertifikate (EACs) auch bekannt als "Zertifikate für erneuerbare Energien" (RECs), und grüne Einzelhandelsvereinbarungen.

5 Die Ergebnisse wurden durch die Befragung von mehr als 2.300 Erwachsenen in sieben Ländern zwischen Ende Februar und Anfang März 2024 ermittelt.

6 Als recycelbar gilt eine Verpackung dann, wenn sie für das Sammeln, Sortieren und Recyceln mithilfe von End-of-Life-Verfahren ausgelegt ist, die Infrastruktur für das Sammeln, Sortieren und Recyceln jedoch noch nicht verfügbar ist, um die Verpackung tatsächlich zu recyceln. Die Association of Plastics Recyclers in den USA hat beste Praktiken für die recyclinggerechte Konzeption von Verpackungen aus Kunststoff entwickelt. Hinweis: Begriffe wie "konzipiert für Recycling", "konzipiert für Recycelbarkeit" und "recyclinggerecht" werden ebenfalls synonym verwendet und haben dieselbe Bedeutung.

7 Kenvue definiert Mehrwegverpackungen als Verpackungen, die so konzipiert sind, dass entweder das Unternehmen oder der Verbraucher die Originalverpackung für die gleiche Art des gekauften Produkts erneut verwenden kann oder diese zurückgegeben und/oder wiederbefüllt werden kann, und die eine Mindestanzahl von Wiederverwendungen erreichen, indem sie Teil eines Systems sind, das die Wiederverwendung ermöglicht.

8 Verpackungen beziehen sich auf Verpackungen für Direkteinkäufe und umfassen möglicherweise nicht alle extern hergestellten Produkte. Das Gesamtgewicht der Kunststoffverpackungen wird anhand des Volumens laut Business Plan 2024 berechnet und nicht an den tatsächlichen Umsatz angepasst. Das Volumen laut Business Plan 2024 wurde innerhalb eines Bereichs von <10 angepasst, um Materialien auszuschließen, bei denen Sachverständige davon ausgehen, dass sie keine Kunststoffe enthalten.

9 Neukunststoff ist ein neu hergestelltes Produkt aus Kunstharz, das aus petrochemischen Rohstoffen gewonnen wird. Es dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Kunststoffprodukten und wurde noch nie zuvor verwendet oder verarbeitet.

10 Bestandsaufnahme und Berichterstattung richten sich nach den technischen Kriterien von RE100 und werden durch CDP ergänzt.

11 Wir streben an, das Ziel bis zum Ende des Geschäftsjahres zu erreichen und im darauf folgenden Jahr zu berichten.

