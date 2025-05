1. Quartal 2025 Buys & Sells: Warren Buffett verkauft Banken, kauft Bier-Aktie

Anzeige / Werbung Ob Bank-Abbau bei Berkshire, China-Rallye bei Bridgewater oder Tech-Rotation bei Citadel und Third Point: Die jüngsten 13F-Filings für Q1 2025 zeigen, wie die größten Fonds der Welt ihr Geld neu aufstellen. Warren Buffett verkauft Banken, kauft Bier und Bridgewater setzt auf China. Ob Bank-Abbau bei Berkshire, China-Rallye bei Bridgewater oder Tech-Rotation bei Citadel und Third Point: Die 13F-Filings für Q1 2025 zeigen klare Trends bei den größten Fonds der Welt. Berkshire Hathaway verkaufte alle 14,6 Mio. Aktien von Citigroup und reduzierte Bank of America um 48,6 Mio. Aktien (-7?%) sowie Capital One um 300.000 Stück (-4?%). Gekauft wurden u.?a. 6 Mio. zusätzliche Aktien von Constellation Brands (Gesamtbestand: 12 Mio.) und 240.000 Domino's-Aktien. An der Apple-Position mit 300 Mio. Aktien wurde nicht gerüttelt. Bridgewater (Ray Dalio) erhöhte seine Beteiligung an Alibaba um über 3.360?% - von rund 21 Mio. USD auf 727 Mio. USD. Auch ein Neueinstieg in den Gold-ETF GLD im Wert von 318,8 Mio. USD wurde bekannt. Abgebaut wurden Tech-Schwergewichte wie Apple, Microsoft, Meta, Nvidia und Amazon. Citadel Advisors (Ken Griffin) stockte bei Nvidia kräftig auf: Die Position umfasst nun Aktien im Wert von über 2,6 Mrd. USD. Parallel baute Citadel sowohl Call- als auch Put-Optionen auf den S&P-500-ETF SPY im Milliardenvolumen aus. Verkäufe betrafen u.?a. AMD, genaue Stückzahlen wurden nicht offengelegt. Third Point (Daniel Loeb) stieg neu bei Kenvue ein (8,9 Mio. Aktien, 213,4 Mio. USD) und bei U.S. Steel mit 12,2 Mio. Aktien. Die Beteiligung an Nvidia wuchs auf 1,45 Mio. Aktien. Komplett verkauft wurden Tesla (500.000 Aktien) und Meta (670.000 Aktien). Fazit: Banken raus, aber Bier, China und Chips rein, denn die großen Fonds sortieren sich strategisch neu. Wer genau hinschaut, erkennt klare Favoriten für die kommenden Monate. Enthaltene Werte: US21036P1084,US25754A2015,US67066G1040,US1729674242,US01609W1027,US49177J1025

