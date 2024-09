EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht - DF-Gruppe bleibt auf Kurs



24.09.2024 / 09:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Geschäftsvolumen steigt von EUR 83,1 Mio. auf EUR 105,1Mio.

Rohergebnis steigt von EUR 4,4 Mio. auf EUR 4,7 Mio.

Ergebnis vor Steuern liegt bei EUR 2,0 Mio. nach EUR 2,3 Mio.

Liquide Mittel zum 30.06.2024 betragen EUR 44,2 Mio. Köln, 24. September 2024 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat heute ihren Halbjahresbericht zum 30.06.2024 veröffentlicht. Das Geschäftsvolumen stieg im 1. Halbjahr 2024 auf EUR 105,1 Mio. (Vorjahr EUR 83,1 Mio.). Dieser Anstieg ist auf das erhöhte Volumen im Bereich Marketing Service zurückzuführen. In diesem Zusammenhang erhöhte sich das Rohergebnis auf EUR 4,7 Mio. (Vorjahr EUR 4,4 Mio.) an. Das Ergebnis vor Steuern liegt im 1. Halbjahr aufgrund geringerer Zinserträge bei EUR 2,0 Mio., nach EUR 2,3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Im Vorjahr führten hohe Zinserträge aus dem ersten Tradinggeschäft zu einem positiven Effekt, der in diesem Berichtszeitraum jedoch nicht vorhanden war. Das Konzernergebnis zum 30.06.2024 beträgt EUR 1,5 Mio. bzw. 0,12 Euro / Aktie. (Vorjahr EUR 2,0 Mio. bzw. 0,16 Euro / Aktie). Neben den geringeren Zinserträgen belasteten erneut höhere latente Steuern das Ergebnis. "Erneut hat sich unser Produkt Marketing Service als sehr stabiles Element im Leistungsspektrum des Konzerns gezeigt", kommentiert Dr. Behrooz Abdolvand (CEO) das Halbjahresergebnis. "In den anderen Geschäftsfeldern sind Anfragen an uns herangetragen worden, die wir jedoch aufgrund von Risiko- und Compliance-Erwägungen nicht weiterverfolgt haben. Trotz der positiven Entwicklung ist es wichtig, unsere Produkte und Zielmärkte weiter zu diversifizieren. Dies haben wir erfolgreich mit dem ersten M&A-Deal gestartet, indem wir zu Beginn des 2. Halbjahres das Vermögen der Berliner Vagabund Brauerei GmbH übernommen haben. Insgesamt erwarten wir im 2. Halbjahr eine Verbesserung der Geschäftslage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, da die negativen Einflüsse des vergangenen Jahres keine Rolle mehr spielen werden." Der Vorstand konkretisiert die Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet eine Steigerung des Geschäftsvolumens von 5 % bis 15 %, eine Steigerung des Rohergebnisses um 10 % bis 15 % sowie eine Erhöhung des Ergebnisses vor Steuern um 10 % bis 20 %. Die liquiden Mittel der DF AG liegen zum 30.06.2024 EUR bei 44,2 Mio. Der Halbjahresbericht 2024 kann unter https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ heruntergeladen werden. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Finanzunternehmen mit den Geschäftsbereichen Außenhandelsfinanzierungen, Eigenhandel und M&A. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Als Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa und Zentralasien bieten wir unseren Kunden mit unserer umfangreichen Erfahrung, unserem ausgeprägten Netzwerk und unserer umfassenden Compliance-Expertise die passende Produktlösung. Seit 2023 tritt die DF-Gruppe darüber hinaus im neuen Geschäftsfeld Trading als selbstständiger Händler von Agrarprodukten unter Wahrung der geltenden Compliance-Anforderungen auf. M&A Aktivitäten gehören seit 2024 zu den Geschäftsfeldern der DF-Gruppe. Kontakt DF Deutsche Forfait AG Guido Janzen

Direktor Investor Relations

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61 E investor.relations@dfag.de

www.dfag.de



24.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com