München (ots) -Hat Rapper Sido nicht nur "Bilder im Kopf", sondern auch die richtigen Antworten? Sind die Bluffs von "World Wide Wohnzimmer"-Twin Dennis Wolter doppelt so überzeugend? Wieviel Pokerface besitzt Moderatorin Hadnet Tesfai? Joyn zeigt acht neue Folgen "Das Duell um die Geld"mit Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt ab Montag, 4. November 2024. Wöchentlich pokern Joko & Klaas in Doppelfolgen mit guten Freundinnen und Freunden um Quizfragen und um den Jackpot.Wer geht All-in? In der zweiten Folge zocken Musikerin Shirin David, Rapper Ski Aggu und Schauspielerin Jessica Schwarz am Pokertisch.So funktioniert das QuizpokernBei "Das Duell um die Geld" trifft Quiz auf Poker, Wissen auf Bluffen und Ahnungslosigkeit auf Geldgewinne. Am Spieltisch wird getalkt, taktiert und um richtige Antworten auf Quizfragen gepokert. Joko, Klaas und ihre Gäste setzen nach jeder Frage auf die mutmaßlich korrekte Antwort. Oliver Kalkofe ist Quizmaster und Spielleiter.In weiteren Folgen zu Gast bei "Das Duell um die Geld": Schauspielerin Palina Rojinski, Kabarettistin Hazel Brugger, "World Wide Wohnzimmer"- Twin Benni Wolter, Musiker Michi Beck, Schauspielerin Nilam Farooq, Schauspieler Edin Hasanovic, Comedian Till Reiners, Choreografin Nikeata Thompson, Musiker Sasha, Moderator Micky Beisenherz, Sängerin Lary, Moderator Steven Gätjen, Autorin Sophie Passmann, Entertainer Riccardo Simonetti, Twitch-Streamer Papaplatte, Moderatorin Jeannine Michaelsen und Autor Benjamin von Stuckrad-Barre."Das Duell um die Geld" - ab 4. November 2024, immer montags in Doppelfolgen streamen auf JoynHashtag zur Show: DudGÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.