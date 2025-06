München (ots) -16. Juni 2025. Noch mehr "Navy CIS". Joyn und SAT.1 sichern sich die Serie "Navy CIS: Origins", erzählt von Mark Harmon und feiern damit die Rückkehr von Agent Leroy Jethro Gibbs. Die neue US-Serie aus dem "Navy CIS"- Franchise ist eine Woche vor TV-Ausstrahlung, ab 22. Juli 2025, kostenlos auf Joyn abrufbar. SAT.1 zeigt die Free-TV-Premiere ab Dienstag, 29. Juli, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Zudem verlängert der Superstreamer Joyn seinen Content Deal mit über 1000 Folgen aus dem von CBS Studios produzierten "Navy CIS"-Franchise und zeigt außerdem künftig alle Staffeln der US-Serien "Elementary", "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" und "Charmed - Zauberhafte Hexen" vertrieben von Paramount Global Content Distribution - kostenlos.Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group: "Der Lizenz-Content-Deal mit Paramount Global Content Distribution ist eine Erfolgsgeschichte für Joyn und SAT.1. Durch den Ausbau der Zusammenarbeit werden die neue Serie "Navy CIS: Origins" und zusätzlich über 1000 Episoden des 'Navy CIS'-Franchise weiterhin auf dem Superstreamer Joyn kostenlos zugänglich sein. Zudem bringen wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern alle Staffeln der beliebten US-Serien "Elementary", "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" und "Charmed - Zauberhafte Hexen" und bieten damit zu jeder Zeit bestes Hollywood-Entertainment auf unseren Plattformen.""Wir freuen uns sehr, unseren Lizenzvertrag mit der Seven.One Entertainment Group mit der neuesten Serie der NCIS-Franchise, 'Navy CIS: Origins', zu erweitern", sagt Dan Cohen, Chief Content Licensing Officer, Paramount und President, Republic Pictures. "Das ständig wachsende NCIS-Franchise hat sich für Seven.One seit vielen Jahren als erfolgreich erwiesen und wir freuen uns, dass das deutsche Publikum die neuesten Folgen genießen kann, die einem jungen Leroy Jethro Gibbs folgen - erzählt von Navy CIS selbst, Mark Harmon."In "Navy CIS: Origins" ("NCIS: Origins") spielt Austin Stowell den Agenten Leroy Jethro Gibbs, außerdem spielen Kyle Schmid, Mariel Molino, Tyla Abercrumbie, Diany Rodriguez und Caleb Foote mit. "Navy CIS: Origins" wird von David J. North, Gina Lucita Monreal, Mark Harmon und Sean Harmon produziert."Navy CIS" ("NCIS") wird von CBS Studios produziert. "Navy CIS: Origins", "Navy CIS: L.A." ("NCIS: Los Angeles"), "Navy CIS: Hawaii" ("NCIS: Hawai'i") und "Navy CIS: New Orleans" ("NCIS: New Orleans") werden von CBS Studios produziert. Alle Serien werden von Paramount Global Content Distribution vertrieben.Pressekontakt:Stella LosackerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1168stella.losacker@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6055972