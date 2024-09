IBM verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Die Aktie des Technologiekonzerns schloss bei 220,50 Dollar und übertraf damit die Entwicklung des S&P 500. In den vergangenen 30 Tagen stieg der Kurs um 11,02%, was die positive Stimmung der Anleger widerspiegelt. Experten prognostizieren für das kommende Quartal einen Gewinn von 2,25 Dollar pro Aktie, was einem Wachstum von 2,27% entspräche. Gleichzeitig wird ein Umsatzanstieg von 2,5% auf 15,12 Milliarden Dollar erwartet.

Neue KI-Modelle für Wetter und Klima

IBMs jüngste Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz könnte die positive Kursentwicklung weiter unterstützen. Das Unternehmen hat ein neues KI-Modell für Wetter- und Klimaanwendungen vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit renommierten Forschungseinrichtungen entwickelt wurde. Dieses Open-Source-Modell bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, von der Verbesserung kurzfristiger Wettervorhersagen bis hin zu langfristigen Klimaprojektionen. Die Flexibilität und Skalierbarkeit des Modells eröffnen neue Perspektiven für Wissenschaftler, Entwickler und Unternehmen im Umgang mit Wetter- und Klimadaten.

Anzeige

Die neusten IBM-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für IBM-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...