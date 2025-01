Neues LTE-M/NB-IoT- und Cat 1bis-Evaluierungskit mit Sequans-Modulen und Soracom-Konnektivität jetzt verfügbar

Sequans, ein führender Anbieter zellularer IoT-Halbleiter und -Module, und Soracom, ein globaler Anbieter zellularer IoT-Konnektivität mit vollständigen MVNO-Funktionen, gaben heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Evaluierungskits (EVKs) angeboten, die auf der globalen IoT-Konnektivität von Soracom basieren, um die Entwicklung von IoT-Projekten zu vereinfachen.

Entwickler von IoT-Anwendungen haben nun Zugang zu der führenden LTE-M/NB-IoT- und Cat 1bis-Technologie von Sequans, kombiniert mit Soracoms globaler Konnektivität. Die EVKs sind in zwei Varianten erhältlich:

LTE-M/NB-IoT (Sequans Monarch2 GM02S EVK): Diese LPWA-Technologie der zweiten Generation von Sequans zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch und einen kompakten Formfaktor aus, wodurch sie sich ideal für Anwendungen wie intelligente Stromzähler, Industriesensoren, Gesundheitsmesser und Fitness-Tracker eignet.

LTE Cat 1bis (Sequans Calliope2 GC02S1 EVK): Dieses Kit ist mit der führenden Cat 1bis-Technologie von Sequans ausgestattet und für Nordamerika und Europa zertifiziert. Es kann in jedem LTE-Netz weltweit betrieben werden und ist ideal für Einsätze, die eine globale Abdeckung mit grenzüberschreitender Konnektivität erfordern, wie z. B. vernetzte Fahrzeuge, Logistik-Tracking-Systeme und Telematik.

Jedes Kit wird mit einer globalen IoT-SIM-Karte von Soracom geliefert, auf der Konnektivität für bis zu 3 Monate vorgeladen ist. Damit können Nutzer von der Mobilfunkabdeckung in über 170 Gebieten profitieren, einschließlich der LTE-M-Abdeckung in 51 Gebieten und der NB-IoT-Abdeckung in 35 Gebieten. Dies gibt ihnen auch Zugriff auf das Soracom-Angebot an Konnektivitätslösungen, die Funktionen bieten, die es u.a. ermöglichen, eine Bereitstellung zu sichern, Daten direkt an Cloud-Funktionen zu übertragen und IoT-Geräte aus der Ferne zu verwalten.

"Bei Soracom konzentrieren wir uns darauf, Entwicklern und Unternehmen dabei zu helfen, ihre IoT-Projekte schnell und effizient zu verwirklichen", sagt Takashi Serizawa, Leiter der Region Europa bei Soracom. "Durch den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Sequans und das Angebot dieser EVKs mit Soracom-Konnektivität beseitigen wir Reibungsverluste im Entwicklungsprozess und ermöglichen es unseren Kunden, ihre IoT-Lösungen problemlos zu testen, zu iterieren und zu skalieren."

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Soracom zu vertiefen und Entwicklern die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihre IoT-Lösungen schnell und effizient einzuführen", sagte Olivier Pauzet, EVP of Marketing and Strategy bei Sequans. "Die Kombination aus der Hardware von Sequans und der Konnektivität von Soracom schafft eine effektive und effiziente Lösung, die die Skalierung einer IoT-Implementierung erleichtert, indem sie einen reibungslosen Übergang von der Evaluierungsphase zur vollständigen Implementierung gewährleistet."

Die EVKs sind über die globalen Vertriebskanäle von Sequans wie Digikey und Mouser erhältlich.

Über Soracom

Soracom ist Technologiepartner für mehr als 20.000 Start-ups, KMUs und Unternehmen. Soracom bietet robuste Lösungen, die speziell dafür entwickelt wurden, IoT-Implementierungen einfach aufzubauen, zu betreiben und zu skalieren. Kunden setzen auf Soracom, wenn es um erschwingliche, zuverlässige Konnektivität geht, die die Markteinführungszeit verkürzt, die Anbindung an die Cloud erleichtert und Zugang zu einem globalen Partner-Ökosystem bietet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.soracom.io.

Über Sequans

Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS) ist ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf drahtlose Mobilfunktechnologie für das Internet der Dinge (IoT) spezialisiert hat. Die Ingenieure von Sequans entwickeln innovative, sichere und skalierbare Technologien, die die nächste Generation vernetzter Geräte versorgen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Lösungen, darunter Chips, Module, IP und Services. Seine LTE-M/NB-IoT-, 4G LTE Cat 1bis- und 5G NR RedCap/eRedCap-Plattformen sind speziell für IoT optimiert und setzen neue Maßstäbe in den Bereichen drahtlose Konnektivität, Energieeffizienz, Sicherheit und Leistung. Das 2003 gegründete Unternehmen Sequans hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist mit Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich, in Israel, Hongkong, Singapur, Finnland, Taiwan und China weltweit vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sequans.com.

