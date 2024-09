EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SMT Scharf AG wechselt in den Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse



24.09.2024 / 11:27 CET/CEST

SMT Scharf AG wechselt in den Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse Hamm, 24. September 2024 - Die Aktien der SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2), einem weltweit führenden Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, werden ab heute im Regulierten Markt gehandelt. Damit wird der Wechsel in das Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich vollzogen. Die Notierung im Qualitätssegment m:access im Freiverkehr der Börse München soll entsprechend zum Jahresende 2024 eingestellt werden. Volker Weiss, Finanzvorstand der SMT Scharf AG, kommentiert: "Mit dem Wechsel in das Prime Standard-Segment im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse verpflichtet sich die SMT Scharf AG zu höchsten Transparenzstandards. Dies unterstreicht unser Ansinnen, weiterhin regelmäßig und transparent über die Unternehmensentwicklung zu informieren. Wir glauben, dass der Wechsel in den Prime Standard zu einer höheren Sichtbarkeit und Handelbarkeit der SMT Scharf-Aktie beitragen kann." Die Prospektbilligung durch die BaFin zur Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) erfolgte am 20. September 2024. Der Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung. Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com . Kontakt Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de





