Seit der Aufnahme der Coverage im Juli hat die CGRE AG ("CGRE") bemerkenswerte Fortschritte gemacht und sich nach einem Reverse Merger zu einem bedeutenden Akteur am Aktienmarkt entwickelt. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehören eine erfolgreiche Kapitalerhöhung von 4 Mio. Aktien, der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an fünf Immobilienprojekten und Veränderungen in der Unternehmensführung, darunter die Ernennung des ehemaligen EU-Kommissars Günther H. Oettinger als neues AR-Vorsitzenden. Auf der HV im August erläuterte CGRE seine neue Strategie, die sich auf die Optimierung und den Erwerb von Immobilienprojekten zwischen 20-100 Mio. EUR mit bestehenden Genehmigungen und Finanzierungen konzentriert und auf eine schnellere Rendite abzielt. Das Unternehmen will vom sich erholenden deutschen Immobilienmarkt profitieren und seine Expertise nutzen, um den Aktionären hohe Renditen zu bieten. Die Analysten von mwb research behalten ihre KAUFEN-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 15,00 bei und sehen erhebliches Aufwärtspotenzial. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CGRE%20AG





© 2024 AlsterResearch