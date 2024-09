Die Barrick Gold-Aktie (WKN: 870450) notiert aktuell bei 20,21 US$ und bewegt sich somit in unmittelbarer Nähe ihres Jahreshochs und ihres 52-Wochen-Hochs. Hat sie noch die Kraft für weitere Höhenflüge? Goldpreis über 2.600 US$ Der Goldpreis hat nach der kürzlich erfolgten Zinssenkung durch die US-Notenbank erstmals in seiner Geschichte die Marke von 2.600 US$ je Unze erklommen. Am Dienstagmorgen stehen 2.652 US$ auf dem Kurszettel. Nicht nur die ...

