Die im General Standard gelistete Energiekontor AG, einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, und die Salzgitter Flachstahl GmbH haben erstmals langfristige Stromlieferverträge für zwei Solarparkprojekte in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen. Es ist geplant, die beiden erst kürzlich zur Baureife geführten Projekte nach Inbetriebnahme in den Eigenbestand von Energiekontor zu übernehmen. Energiekontor hatte im Geschäftsjahr 2023 unter anderem die Baugenehmigungen für die beiden Solarparkprojekte in Mecklenburg-Vorpommern erhalten ...

