Wien (www.fondscheck.de) - Der Research-Anbieter Morningstar passt zum 29. Oktober die Methodik seines Medalist-Ratings an, so die Experten von "FONDS professionell".Das US-Unternehmen erwarte, dass sich damit "die Bewertungen für etwa 20 Prozent der mit einem Medalist-Rating ausgezeichneten Investmentvehikel verändern werden, wobei es sich in den meisten Fällen um Herabstufungen handeln wird, die auf eine niedrigere Schätzung des Alpha-Potenzials zurückzuführen sind", wie es in einer Pressemitteilung heiße. ...

