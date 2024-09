© Foto: Oliver Berg/dpa



Die Aktie von Thyssenkrupp gehört am Dienstag zu den Gewinnern im MDAX. Grund: Es mehren sich Stimmen aus der Politik, die einen Einstieg des Staates fordern.Angesichts der prekären Lage bei Deutschlands größtem Stahlkonzern Thyssenkrupp werden die Forderungen nach einem Staatseinstieg immer lauter. Politiker wie Sarah Philipp, Chefin der NRW-SPD, sehen in einer staatlichen Beteiligung eine mögliche "Brückenlösung", ähnlich dem Modell der Meyer Werft, bei der Bund und Niedersachsen kürzlich in die Rettung der Werft eingriffen. "Es geht um Tausende Arbeitsplätze und die Zukunft ganzer Industriezweige in Deutschland", warnt Philipp gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Tipp aus der …