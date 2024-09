Die Commerzbank hat wie erwartet ihre Finanzvorständin Bettina Orlopp zur neuen CEO ernannt. Dies gab die Bank am Dienstagabend nach Börsenschluss in Frankfurt bekannt, nachdem der Aufsichtsrat in seiner Sitzung eine entsprechende Entscheidung getroffen hatte.Orlopp soll die Position zeitnah von dem scheidenden Manfred Knof übernehmen, der vor zwei Wochen erklärt hatte, dass er nicht für eine Vertragsverlängerung zur Verfügung steht. Sein Vertrag endet Ende 2025. Derzeit bemüht sich die Commerzbank, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...