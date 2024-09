Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um 1,4 Prozent auf 83,86 CHF, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tageshoch von 84,02 CHF erreicht wurde. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 107,58 CHF, das am 26. September 2023 markiert wurde. Trotz der jüngsten Gewinne liegt die Aktie damit immer noch etwa 22 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten sehen für die Nestlé-Aktie weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 94,00 CHF. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 3,10 CHF je Aktie erwartet, was einer leichten Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,00 CHF entspricht. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für Q4 2024 ist für den 13. Februar 2025 geplant. Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Gewinn pro Aktie von 4,81 CHF.

