Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Freitag einen moderaten Anstieg an der SIX Swiss Exchange. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um 0,5 Prozent auf 84,38 CHF, nachdem er bei 83,76 CHF eröffnet hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf über eine Million Aktien. Trotz des positiven Trends liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 104,14 CHF, das im Oktober 2023 erreicht wurde.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,08 CHF je Aktie, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 92,44 CHF, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn von 4,76 CHF je Aktie erwartet. Die nächsten Quartalsergebnisse werden voraussichtlich Mitte Februar 2025 veröffentlicht.

