DJ Rio Tinto will Aluminium-Marge und Kapitalrendite steigern

Von Rhiannon Hoyle

LONDON (Dow Jones)--Rio Tinto hat sich zum Ziel gesetzt, die Margen und Renditen in seinem Aluminiumgeschäft bis 2030 zu steigern, indem der Konzern die Kosten senkt, den Anteil an recyceltem Aluminium erhöht und auf kostengünstigere erneuerbare Energien umsteigt. Der nach Börsenwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt will bis zum Ende des Jahrzehnts sowohl die Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) als auch die Kapitalrendite des Geschäftsbereichs um 5 Prozentpunkte verbessern.

Der globale Aluminiummarkt habe aufgrund der Rolle des Metalls bei der Elektrifizierung gute Aussichten, sagte Rio Tinto und prognostizierte einen Anstieg der globalen Nachfrage um 3 Prozent pro Jahr zwischen 2023 und 2028. Etwa die Hälfte dieses Nachfragewachstums werde auf recyceltes Metall entfallen, so der Bergbaukonzern. Die attraktivste Region für die Aluminiumnachfrage ist Nordamerika mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich 4 Prozent.

September 25, 2024 00:57 ET (04:57 GMT)

