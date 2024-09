München (ots) -Amazon gibt die Finalistinnen des diesjährigen Kindle Storyteller Awards (https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=14625037031) bekannt: Self-Publishing-Autor:innen hatten bis zum 31. August 2024 die Gelegenheit, ihre preiswürdigen Geschichten über Kindle Direct Publishing (KDP) zu veröffentlichen und ihre Werke für den Wettbewerb einzureichen. Basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien - wie beispielsweise der Kundenbeliebtheit - wurden aus circa 1000 Einreichungen drei Titel ausgewählt. Diese haben nun die Chance auf die Auszeichnung mit dem Kindle Storyteller Award, der in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert und mit einem Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro dotiert ist. Darüber hinaus erhält die Gewinnerin die Möglichkeit, den Titel bei Audible als Hörbuch zu veröffentlichen.Im Finale des Kindle Storyteller Award 2024 stehen:- Sins of the Devilvon Ambra Kerr- Die Legende der Feuerrosenvon B. E. Pfeiffer- Die Chemie der Liebevon Hannah Hope"Der Kindle Storyteller Award ist eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt und Kreativität der Self-Publishing-Community zu feiern. Es ist inspirierend zu sehen, wie viele talentierte Autorinnen und Autoren es gibt, die dank Kindle Direct Publishing die Möglichkeit haben, ihre einzigartigen Geschichten mit der Welt zu teilen", sagt Maria-Clara Beringer, Agent & Author Relations Country Lead bei Amazon Books Deutschland. "Es hat großen Spaß gemacht, in die Titel der Einsendungen einzutauchen. Die Vielzahl der hochwertigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat es uns nicht leicht gemacht, nur drei von ihnen auszuwählen. Wir freuen uns schon sehr darauf, im November unsere Gewinnerin zu küren."Über die Finalistinnen und deren Titel auf der Shortlist des Kindle Storyteller Award 2024:- Sins of the Devilvon Ambra KerrDer spannende Auftakt in eine neue Dark Mafia Romance-Trilogie.- Die Legende der Feuerrosen von B. E. PfeifferEin High Fantasy Setting und der Beginn einer neuen magischen Reihe im Reich der Feuervögel und Winterdrachen.- Die Chemie der Liebevon Hannah HopeEin spannender Liebesroman über drei Generationen, ein Geheimnis und eine unerschütterliche Liebe.Die Gewinnerin des Kindle Storyteller Awards werden von der diesjährigen, vierköpfigen, literarischen Fachjury gekürt, die das Gewinnerbuch anhand einer Reihe von Kriterien wie Originalität, Kreativität des Inhalts sowie Qualität und Stil des Schreibens auswählt.In diesem Jahr besteht die Jury aus:- Jane S. Wonda (https://www.instagram.com/janes_wonda/?hl=de), Self-Publishing-Autorin, deren Neuauflage von "Dark Prince" es auf die SPIEGEL-Bestsellerliste geschafft hat- Rebecca Lina (https://www.instagram.com/elfenkindberlin/?hl=de), Schauspielerin, Digital Creator und Verlags-Autorin, die mit ihrem Ratgeber "Grounded" ebenfalls einen SPIEGEL-Bestseller veröffentlicht hat- Jobst-Ulrich Brand, Ressortleiter "Kultur & Leben" des Focus- Maria-Clara Beringer, Agent & Author Relations Country Lead bei Amazon Books DeutschlandÜber Kindle Direct Publishing (KDP)Kindle Direct Publishing (KDP) ist der schnelle, einfache und kostenlose Self-Publishing-Service von Amazon für E-Books, Taschenbücher und gebundene Bücher. Autor:innen und Verleger:innen können mit KDP Bücher in den Kindle-Store hochladen und Kindle-Kund:innen weltweit über Kindle eReader, Fire Tablet, iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac und Geräte auf Android-Basis erreichen. Dabei werden Autor:innen bei KDP mit bis zu 70 % an den Einnahmen beteiligt und behalten die volle Kontrolle sowie die Urheberrechte am Buch. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: kdp.amazon.com.Pressekontakt:haebmau agDaniela BeronJohanna KieslFranz-Joseph-Straße 180801 MünchenTelefon: 089 38 108 153E-Mail: amazon@haebmau.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5872419