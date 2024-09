Die BioNTech-Aktie erlebte kürzlich einen bemerkenswerten Aufschwung, der Anleger aufhorchen ließ. Der Kurs des Mainzer Biotechnologieunternehmens verzeichnete einen sprunghaften Anstieg von nahezu 50%, was auf vielversprechende Studienergebnisse zurückzuführen ist. Diese Entwicklung weckt Erinnerungen an die Erfolgsgeschichte während der Corona-Pandemie und nährt Spekulationen über eine mögliche Wiederholung dieses Phänomens. Experten sehen in der aktuellen Marktreaktion ein Indiz dafür, dass BioNTech möglicherweise erneut vor einem bedeutenden Durchbruch steht.

Zulassung für angepassten COVID-19-Impfstoff

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die jüngste Zulassung eines aktualisierten COVID-19-Impfstoffs durch die kanadischen Gesundheitsbehörden. Der auf die Omikron-Variante KP.2 zugeschnittene Impfstoff COMIRNATY wurde für Personen ab sechs Monaten genehmigt. Diese Anpassung an eine der aktuellsten zirkulierenden SARS-CoV-2-Linien unterstreicht BioNTechs Fähigkeit, schnell auf Virusmutationen zu reagieren. Die Verfügbarkeit des neuen Impfstoffs in Kanada wird in den kommenden Wochen erwartet, was die Position des Unternehmens im globalen Impfstoffmarkt weiter stärken könnte.

