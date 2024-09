Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag leichte Verluste im XETRA-Handel. Trotz eines Eröffnungskurses von 33,04 EUR sank der Wert im Tagesverlauf auf bis zu 32,74 EUR. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den optimistischen Einschätzungen von Analysten, die im Durchschnitt ein Kursziel von 52,75 EUR für die Aktie prognostizieren. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 47,64 EUR, das am 19.03.2024 erreicht wurde.

Finanzielle Aussichten und Dividendenpolitik

Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 4,16 EUR je Aktie. Die Dividendenausschüttung für das laufende Jahr wird voraussichtlich 1,79 EUR betragen, was einen leichten Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,90 EUR darstellt. Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal um 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR bleibt die langfristige Perspektive für Daimler Truck positiv, was sich in den optimistischen Kurszielen der Analysten widerspiegelt.

