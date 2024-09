The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2024



ISIN Name

CA38149A5052 GOLDMONEY INC.

CA89239Q1081 TRACTION URANIUM CORP.

SE0019071812 PHARMACOLOG I UPPSALA B

US0162592028 ALIMERA SCIENCES DL-,01

