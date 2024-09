Die K&S-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursanstieg im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 11,02 Euro, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Trotz des positiven Trends bleibt der Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,52 Euro, das am 30. September 2023 erreicht wurde. Die aktuelle Entwicklung findet vor dem Hintergrund einer reduzierten Beteiligung des Vermögensverwalters BlackRock statt.

Sinkende Beteiligung von BlackRock

Laut einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hat BlackRock seinen Anteil an K&S auf 4,64 Prozent der Stimmrechte reduziert. Dies entspricht einem Rückgang im Vergleich zur vorherigen Meldung, bei der noch 4,95 Prozent angegeben wurden. Trotz der sinkenden Beteiligung des Großinvestors zeigt sich die K&S-Aktie widerstandsfähig. Analysten prognostizieren für das laufende [...]

