Micron Technology hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Chiphersteller meldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Gewinn pro Aktie von 1,18 US-Dollar, was eine bemerkenswerte Wende gegenüber dem Verlust im Vorjahresquartal darstellt. Der Umsatz stieg auf 7,75 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den Prognosen lag. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Jahreszahlen wider, wobei Micron einen Gewinn je Aktie von 1,30 US-Dollar und einen Gesamtumsatz von 25,11 Milliarden US-Dollar verzeichnete.

Anleger reagieren euphorisch

Die Börse honorierte die starken Zahlen mit einem deutlichen Kursanstieg. Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ schnellte die Micron-Aktie um über 10 Prozent nach oben. Experten sehen in der gestiegenen Nachfrage nach Speicherchips für künstliche Intelligenz einen wesentlichen Treiber für das Unternehmenswachstum. Trotz makroökonomischer Herausforderungen wie dem globalen Halbleitermangel zeigt sich die Micron-Aktie robust, was auf einen anhaltenden Aufwärtstrend im Speicherchipmarkt hindeutet.

