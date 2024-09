Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass wichtige Daten aus seinem gesamten Dermatologie-Portfolio, darunter mehrere brandaktuelle Abstracts, auf dem bevorstehenden Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) 2024 vom 25. bis 28. September in Amsterdam vorgestellt werden.

"Wir freuen uns, auf dem diesjährigen Kongress fünf brandaktuelle Vorträge mit Daten zu präsentieren, die die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit immunvermittelten dermatologischen Erkrankungen wie Vitiligo, atopischer Dermatitis, Hidradenitis suppurativa und Prurigo nodularis erweitern könnten", sagte Dr. Pablo J. Cagnoni, Präsident und Leiter der Forschung und Entwicklung bei Incyte. "Die Daten unterstreichen unsere laufenden Bemühungen, die Wirksamkeit und Sicherheit von Ruxolitinib-Creme bei neuen Patientengruppen zu bewerten und unser Verständnis von Povorcitinib bei Patienten mit schwächenden immunvermittelten dermatologischen Erkrankungen zu vertiefen."

Zu den wichtigsten Zusammenfassungen der von Incyte gesponserten Programme gehören:

Neueste mündliche Präsentationen

Vitiligo

Auswirkungen der Behandlungsdauer auf die Dauerhaftigkeit des Ansprechens: Eine Post-hoc-Analyse der TRuE-V-Langzeitverlängerungsstudie zu Ruxolitinib-Creme bei Vitiligo

Abstract Nr. 8077. Sitzung: D2T01.3: Aktuelle Nachrichten. Präsentationszeit: 9:15 9:30 Uhr ET (15:15 15:30 Uhr MEZ), 26. September 2024

Atopische Dermatitis

52-Wochen-Sicherheits- und Krankheitskontrollstudie mit Ruxolitinib-Creme bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren mit atopischer Dermatitis: Ergebnisse der Phase-3-TRuE-AD3-Studie

Abstract Nr. 8082. Sitzung: D2T01.4: Aktuelle Nachrichten. Präsentationszeit: 10:00 10:15 Uhr ET (16:00 16:15 Uhr MEZ), 26. September 2024

Hidradenitis suppurativa

Ruxolitinib-Creme für leichte bis mittelschwere Hidradenitis suppurativa: 32-Wochen-Daten aus einer randomisierten Phase-2-Studie

Abstract Nr. 8071. Sitzung: D2T01.3: Aktuelle Nachrichten. Präsentationszeit: 21:00 21:15 Uhr ET (15:00 15:15 Uhr MEZ), 26. September 2024

Prurigo nodularis

Wirksamkeit und Sicherheit von oralem Povorcitinib bei Patienten mit Prurigo nodularis: 40-Wochen-Ergebnisse einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-2-Studie

Abstract Nr. 8081. Sitzung: D2T01.3: Aktuelle Nachrichten. Präsentationszeit: 9:30 9:45 Uhr ET (15:30 15:45 Uhr MEZ), 26. September 2024

Lichen planus

Wirksamkeit und Sicherheit von Ruxolitinib-Creme bei Patienten mit kutanem Lichen planus: Ergebnisse einer randomisierten, Vehikel-kontrollierten Phase-2-Studie

Abstract Nr. 7974. Sitzung: D3T01.4: Aktuelle Nachrichten. Präsentationszeit: 10:30 10:45 Uhr ET (16:30 16:45 Uhr MEZ), 27. September 2024

ePosters

Vitiligo

Wirksamkeit und Sicherheit von Ruxolitinib-Creme zur Behandlung von Vitiligo über 2 Jahre in den TRuE-V-Studien

Poster P2983.

Charakterisierung der Aufrechterhaltung der Repigmentierung in einer Post-hoc-Analyse der TRuE-V-Langzeitverlängerungsstudie von Ruxolitinib-Creme bei Vitiligo

Poster P2984.

Wirkung von Povorcitinib auf das Erreichen von VASI50 nach Körperregion bei Patienten mit ausgedehnter nicht segmentaler Vitiligo: Post-hoc-Analyse einer 52-wöchigen Phase-2-Studie

Poster P3016.

Wirkung von Povorcitinib auf das Erreichen von VESplus50 nach Körperregion bei Patienten mit ausgedehnter nicht segmentaler Vitiligo: Post-hoc-Analyse einer 52-wöchigen Phase-2-Studie

Poster P3017.

Ausführliche Informationen zu den Sitzungen und eine Liste der Datenpräsentationen finden Sie im Online-Programm des EADV-Kongresses 2024 hier: https://eadvapps.m-anage.com/eadvcongress2024/en-GB/pag/

Über Opzelura (Ruxolitinib)-Creme 1,5 %

Opzelura, eine neuartige Cremeformulierung des selektiven JAK1/JAK2-Inhibitors Ruxolitinib von Incyte, die von der US-amerikanischen Food Drug Administration für die topische Behandlung von nicht-segmentaler Vitiligo bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen ist, ist die erste und einzige Behandlung zur Repigmentierung, die in den Vereinigten Staaten zugelassen ist. Opzelura ist in den USA auch für die topische Kurzzeit- und nicht kontinuierliche chronische Behandlung von leichter bis mittelschwerer atopischer Dermatitis (AD) bei nicht immungeschwächten Patienten ab 12 Jahren zugelassen, deren Erkrankung mit verschreibungspflichtigen topischen Therapien nicht ausreichend kontrolliert werden kann oder wenn diese Therapien nicht ratsam sind. Die Anwendung von Opzelura in Kombination mit therapeutischen Biologika, anderen JAK-Inhibitoren oder potenten Immunsuppressiva wie Azathioprin oder Cyclosporin wird nicht empfohlen.

In Europa ist die Opzelura (Ruxolitinib)-Creme 15 mg/g für die Behandlung von nicht-segmentaler Vitiligo mit Betroffenheit des Gesichts bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren zugelassen.

Incyte verfügt über die weltweiten Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von Ruxolitinib-Creme, die in den Vereinigten Staaten als Opzelura vermarktet wird.

Opzelura und das Opzelura-Logo sind eingetragene Marken von Incyte.

Über Povorcitinib (INCB54707)

Povorcitinib (INCB54707) ist ein oral einzunehmender, niedermolekularer JAK1-Inhibitor, der sich derzeit in klinischen Phase-3-Studien für Vitiligo, Hidradenitis suppurativa (HS) und Prurigo nodularis befindet.

Über Incyte

Incyte ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das gemäß seiner Tagline Solve On. die Wissenschaft dafür einsetzt, Lösungen für Patienten mit ungedecktem medizinischen Bedarf zu finden. Durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung eigener Therapeutika hat Incyte ein Portfolio von First-in-Class-Arzneimitteln für Patienten und eine starke Produktpipeline in den Bereichen Onkologie sowie Entzündung und Autoimmunität aufgebaut. Incyte hat seinen Hauptsitz in Wilmington, US-Bundesstaat Delaware, und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Für weitere Informationen zu Incyte besuchen Sie Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Mit Ausnahme der hierin dargelegten historischen Informationen enthalten die in dieser Pressemitteilung dargelegten Sachverhalte, einschließlich der Aussagen über die Präsentation von Daten aus der klinischen Entwicklungspipeline von Incyte, das mit dieser Pipeline verbundene Potenzial, die Frage, ob oder wann Entwicklungspräparate oder -kombinationen für die Anwendung am Menschen irgendwo auf der Welt außerhalb der bereits zugelassenen Indikationen in bestimmten Regionen zugelassen oder kommerziell verfügbar sein werden, und das Ziel von Incyte, das Leben von Patienten zu verbessern, Vorhersagen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich unvorhergesehener Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit: unvorhergesehene Verzögerungen; weitere Forschung und Entwicklung und die Ergebnisse klinischer Studien, die möglicherweise nicht erfolgreich oder unzureichend sind, um die geltenden behördlichen Standards zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden in klinische Studien einzuschließen und die Fähigkeit, Probanden in Übereinstimmung mit den geplanten Zeitplänen einzuschließen; Feststellungen der FDA und der Aufsichtsbehörden außerhalb der Vereinigten Staaten; die Wirksamkeit oder Sicherheit unserer Produkte; die Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; Marktwettbewerb; unerwartete Schwankungen in der Nachfrage nach unseren Produkten und den Produkten unserer Kooperationspartner; die Auswirkungen angekündigter oder unerwarteter Preisregulierungen oder Beschränkungen der Kostenerstattung oder Kostenübernahme für unsere Produkte; Anforderungen an Verkauf, Marketing, Herstellung und Vertrieb, einschließlich unserer Fähigkeit, neu zugelassene Produkte und zusätzliche neue Produkte, die zugelassen werden, erfolgreich zu vermarkten und eine kommerzielle Infrastruktur aufzubauen; und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten an die U. S. Securities and Exchange Commission, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K und unseres Quartalsberichts auf Formblatt 10-Q für das Quartal zum 30. Juni 2024. Wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

