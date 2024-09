EQS-Ad-hoc: BASF SE / Schlagwort(e): Dividende

BASF SE: BASF setzt mit Unternehmensstrategie neue Richtung und behält hohes Ausschüttungsniveau an Aktionäre bei



26.09.2024 / 07:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BASF setzt mit Unternehmensstrategie neue Richtung und behält hohes Ausschüttungsniveau an Aktionäre bei Gesamtausschüttungen an Aktionäre über Dividenden und Aktienrückkäufe sollen sich zwischen 2025 und 2028 auf mindestens 12 Milliarden € belaufen mit einer jährlichen Dividende von mindestens 2,25 € je Aktie

Neue Finanzziele für EBITDA vor Sondereinflüssen (10 Milliarden € bis 12 Milliarden € im Jahr 2028) und kumulierten Free Cashflow (mehr als 12 Milliarden € für 2025 bis 2028)

Wertgenerierung durch aktives Portfoliomanagement Ludwigshafen - 26. September 2024 - BASF setzt mit ihrer Unternehmensstrategie eine neue Richtung und hat Finanzziele für 2025 bis 2028 definiert sowie ihre Dividendenpolitik entsprechend aktualisiert. Mittelfristig ist BASF bestrebt, die Gesamtausschüttung an Aktionäre durch eine Kombination aus Dividenden und Aktienrückkäufen auf dem Niveau der vergangenen Jahre zu halten. BASF hat sich somit das Ziel gesetzt, von 2025 bis 2028 mindestens 12 Milliarden € an Aktionäre auszuschütten. Konkret wird das Unternehmen eine Dividende von mindestens 2,25 € je Aktie (2023: 3,40 €) oder rund 2 Milliarden € pro Jahr zahlen. Dies wird bereits für die Dividende für das Geschäftsjahr 2024, die im Jahr 2025 auszuzahlen ist, gelten. Die Gesamtausschüttung an Dividenden von rund 8 Milliarden € in dem Zeitraum von vier Jahren wird durch Aktienrückkäufe ergänzt werden; diese werden ab spätestens 2027 angestrebt und voraussichtlich rund 4 Milliarden € betragen. Die starke Bilanz und starken Cashflows von BASF werden die Zahlung der Dividenden und die Durchführung der Aktienrückkäufe unterstützen. Weiterhin wird das Unternehmen vom Jahr 2026 an deutlich unterhalb der Abschreibungen in Sachanlagen investieren, das heißt nach dem Anfahren des Verbundstandorts in Zhanjiang in China ab 2025. Die aktualisierte Dividendenpolitik basiert auf den folgenden neuen Finanzzielen von BASF. Das EBITDA vor Sondereinflüssen wird im Jahr 2028 zwischen 10 Milliarden € und 12 Milliarden € erwartet bei moderaten bis guten ökonomischen Rahmenbedingungen. Der kumulierte Free Cashflow für 2025 bis 2028 wird bei mehr als 12 Milliarden € erwartet. Return on Capital Employed (ROCE) wird für 2028 in Höhe von rund 10 % angestrebt. Als Teil ihrer neuen Unternehmensstrategie hat BASF auch klare Portfoliorollen für ihre Geschäfte definiert und unterscheidet zwischen Core und Standalone Businesses (Kerngeschäfte und eigenständig geführte Geschäfte). Die Segmente Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care sind die Core Businesses, während Environmental Catalyst and Metal Solutions, Battery Materials, Coatings und Agricultural Solutions die Standalone Businesses sind. In den kommenden Jahren wird sich BASF darauf fokussieren, die Kerngeschäfte zu stärken und profitabel wachsen zu lassen. Für die eigenständig geführten Geschäfte wird BASF aktive Portfolio-Optionen verfolgen, sofern dies Wert für BASF und ihre Aktionäre generiert. Als einen nächsten Schritt bereitet BASF einen Devestitionsprozess für ihr Geschäft mit Bautenanstrichmitteln in Brasilien vor. Im Jahr 2024 erwartet BASF insgesamt einen Barmittelzufluss von rund 2 Milliarden € aus dem Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft; dies ist das Ergebnis früherer Portfoliomanagement-Maßnahmen. Weiterführende Informationen BASF wird heute um 9:00 Uhr eine Presse-Information mit weiteren Details zu ihrer Unternehmensstrategie veröffentlichen. Eine Live-Übertragung der Keynote-Präsentation und der anschließenden Fragen- und Antwortrunde wird ab 12:30 Uhr angeboten unter www.basf.com/CMD2024 . Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com Jens Fey

Corporate Media Relations

+49 621-60-99123

jens.fey@basf.com



Ende der Insiderinformation



26.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

