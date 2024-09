Starkes Wachstum bei Micro Technology. Eine tolle Prognose bringt die Aktien nach Börsenschluss richtig in Fahrt. Peking bereitet die Rettung seiner Großbanken vor. Insgesamt 1 Billion Yuan sollen in Form von Eigenkapital bereitgestellt werden, um eine Krise zu verhindern. BASF macht Ernst. Das Tabu wird gebrochen und die schwächelnde Agrarchemie soll als Spin-off an die Börse kommen.Der Aktienhandel in Asien profitiert auch am Donnerstag von den Maßnahmen der chinesischen Notenbank. Alle Benchmarks in der Region können im Verlauf des Handels deutlich ...

