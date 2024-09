Pressemitteilung der The Grounds Real Estate Development AG:

The Grounds schließt erstes Halbjahr 2024 mit Verlust ab und bestätigt revidierte Jahresprognose

- Konzernumsatz geht auf 8,7 Mio. EUR zurück (H1/2023: 16,2 Mio. EUR)

- Konzern-EBIT von -4,3 Mio. EUR nach 0,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2023

- Konzernbilanzsumme reduziert sich um rund 8,1 Mio. EUR auf 139,5 Mio. EUR (31.12.2023: 147,8 Mio. EUR)

- EBIT im Gesamtjahr voraussichtlich zwischen -7 Mio. EUR und EUR -9 Mio. EUR

Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat das erste Halbjahr 2024 mit einem Konzernverlust abgeschlossen. Gründe hierfür waren insbesondere rückläufige Umsätze sowie Wertberichtigungen. Von Januar bis Juni 2024 erzielte The Grounds Umsatzerlöse in Höhe von 8,7 Millionen EUR (H1/2023: 16,2 Mio. EUR), davon waren 7,8 Mio. EUR Verkaufsumsätze (H1/2023: 15,3 Mio. EUR). Der überwiegende Teil (6,4 Mio. EUR) stammte aus den Projekten Property Garden in Magdeburg sowie Maggie in Berlin-Lichtenberg, die nach der Percentage-of-Completion-Methode abgerechnet wurden. Darüber hinaus wurden Mietumsätze sowie sonstige Erlöse in Höhe von insgesamt 871 TEUR erzielt.

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...