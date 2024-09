EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

tick Trading Software AG beim Singapore FinTech Festival



26.09.2024

Düsseldorf, 26. September 2024 - Die tick Trading Software AG (tick-TS), ein führender Dienstleister im Wertpapierhandel, wird mit einem Stand im Deutschen Pavillon am diesjährigen Singapore FinTech Festival (SFF) teilnehmen. Dieses globale Ereignis findet vom 6. bis 8. November 2024 statt und bietet eine einzigartige Plattform, um neue Märkte zu erschließen und die neuesten Trends in der Finanztechnologie zu entdecken. Das Singapore FinTech Festival ist das weltweit größte Event seiner Art und eine Plattform für Wissen und Networking innerhalb der globalen FinTech-Community. Singapur, bekannt als eine der innovativsten Städte weltweit, ist ein wichtiges Investitionsziel für KI und Blockchain in der Region. Die Teilnahme unterstreicht das Engagement der tick-TS, ihre internationale Präsenz zu erweitern und innovative Lösungen anzubieten, die den sich ständig ändernden Anforderungen der Finanzmärkte gerecht werden. Investoren und Kunden können das breite Portfolio an Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens eingehend kennenlernen. "Die Teilnahme am Singapur FinTech Festival bietet uns eine bedeutende Chance, unseren Horizont zu erweitern und unsere internationalen Netzwerke auszubauen", erklärte Carsten Schölzki, CEO von tick Trading Software AG. " Dieses Event ist die ideale Plattform, um unsere neuesten Innovationen einem breiten Publikum vorzustellen, unmittelbares Feedback von führenden Experten der Branche einzuholen und tiefgreifende Einblicke in die Trends der Zukunft zu erlangen." Die Veranstaltung dient auch als Plattform, um mit bestehenden und potenziellen Kunden sowie Investoren in Kontakt zu treten und langfristige Beziehungen zu stärken. Die tick Trading Software AG freut sich darauf, ihre Rolle als Vorreiter in der Entwicklung fortschrittlicher Handelstechnologien zu festigen und weiterhin einen bedeutenden Beitrag zur Evolution der Finanztechnologie zu leisten.

Über die tick Trading Software AG Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Symbol: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar. Kontakt: tick Trading Software AG

Investor Relations

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

E-Mail: IR@tick-ts.de

Tel.: +49-211-781 767-39



