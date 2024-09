KWS Saat, der renommierte Saatgutspezialist, steht vor bedeutenden Veränderungen. In einer unerwarteten Wendung kündigte das Unternehmen den bevorstehenden Abschied seiner Finanzchefin Eva Kienle an, die aus persönlichen Gründen im Januar 2025 ausscheiden wird. Trotz dieser überraschenden Personalie blickt KWS Saat optimistisch in die Zukunft und plant, die Dividende für das Geschäftsjahr 2023/24 auf 1,00 Euro je Aktie anzuheben. Diese Erhöhung entspricht den Markterwartungen und unterstreicht die solide finanzielle Position des Unternehmens.

Prognostiziertes Wachstum trotz Herausforderungen

Für das kommende Geschäftsjahr rechnet KWS Saat mit einem moderaten Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent. Diese vorsichtige Prognose basiert auf einem gedämpften Agrarumfeld und erwarteten Rückgängen im Russland-Geschäft aufgrund von Importbeschränkungen. Dennoch zeigt sich das Unternehmen widerstandsfähig und erwartet eine EBIT-Marge zwischen 14 und 16 Prozent. Zusätzlich wird ein signifikanter Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf des südamerikanischen Maisgeschäfts erwartet, der die finanzielle Stabilität weiter stärken soll.

