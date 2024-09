Unterföhring (ots) -- Vom "Tipico Topspiel der Woche" aus der Allianz Arena berichten Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss- Musiala vs. Wirtz - spezielle Spielerbeobachtung im Tactical Feed mit Mirko Slomka und Hannes Hermann- Sky Experte Didi Hamann und Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "Tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen der Bundesliga- 2. Bundesliga: alle Partien des 7. Spieltags von Freitag bis Sonntag live- Thomas Strunz, Wolff Fuss und Lothar Matthäus am Sonntag bei "Sky90"- Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 26. September 2024 - Der traditionelle Oktoberfestbesuch des FC Bayern ist nicht der Grund, weshalb sich die Kompany-Elf derweil wie im Rausch befindet - auch wenn der Gang auf die Wiesn dank bester Stimmung innerhalb des Teams kaum ausgelassener hätte sein können. 20 Tore in drei Spielen hat der Rekordmeister in der vergangenen Woche geschossen, der nun am Samstagabend in der Allianz Arena den amtierenden deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen empfängt.Das Gipfeltreffen verspricht ein Offensiv-Feuerwerk der Superlative. Etwas Sorge bereitet Trainer Xabi Alonso derweil allerdings die Defensivarbeit seiner Werkself. Neun Gegentreffer nach vier Spieltagen sind auf Dauer definitiv zu viel, will man die Schale verteidigen. In der Meistersaison kassierte die Abwehr um Jonathan Tah insgesamt nur 24 Treffer. Während beim Last-Minute-Sieg über Wolfsburg (4:3) der spielfreudige Neuzugang Aleix Garcia im Mittefeld von Anfang auflief, wird deshalb gegen die Bayern wohl der zweikampfstärkere Robert Andrich den Vortritt erhalten.Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer zum "Tipico Topspiel der Woche" in München. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.Musiala vs. Wirtz - spezielle Spielerbeobachtung im Tactical Feed mit Mirko Slomka und Hannes HermannDer Wiesngipfel ist zugleich das Duell der beiden deutschen Youngstars Jamal Musiala und Florian Wirtz. Im Rahmen des Tactical Feeds wird hierzu eine spezielle Spielerbeobachtung der beiden Ausnahmespieler angeboten. Sky Experte Mirko Slomka und Hannes Hermann kommentieren die besondere Übertragung für Taktik-Freunde.Die Konferenz am Samstagnachmittag mit Stuttgart, Leipzig und GladbachAb 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer im "Tipico Countdown" auf den Bundesliga-Samstag ein, an dem u. a. Borussia Mönchengladbach auf den 1. FC Union Berlin trifft, der VfB Stuttgart nach Wolfsburg reist und Leipzig den FC Augsburg empfängt.Thomas Strunz, Wolff Fuss und Lothar Matthäus am Sonntag bei "Sky90"Am Sonntag um 18:00 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90". Dieses Mal sind u. a. Thomas Strunz, Wolff Fuss und Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast, wenn das Topspiel Bayern gegen Bayer nochmals diskutiert und analysiert wird.Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport"Guten Morgen Fans!", das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr.Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am Donnerstag ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" genauer auf die Partie zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Zu Gast sind dieses Mal Markus Babbel und Robin Dutt. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum gezeigt wird.Britta Hofmann und Mirko Slomka führen ab 16:30 Uhr durch "Dein Fußball Sonntag - Die Show". Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen Holstein Kiel und Eintracht Frankfurt und ab 19:30 Uhr die von Hoffenheim gegen Werder Bremen.Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.Die 2. Bundesliga von Freitag bis Sonntag liveVon Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 7. Spieltags der 2. Bundesliga live, acht davon exklusiv. Neben der Partie Hamburger SV gegen den SC Paderborn mit Sky Experte Torsten Mattuschka und dem Topspiel Preußen Münster gegen den FC Schalke 04 mit Sören Gonther, trifft unter anderem der 1. FC Köln am Sonntagmittag auf den Karlsruher SC (Sky Experte: Simon Terodde).Die Bundesliga und 2. Bundesliga mit Sky Stream live erlebenAlle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "Tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Die Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende bei Sky SportDonnerstag:18:00 Uhr: "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" auf Sky Sport News20:00 Uhr: "Matchplan" mit FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport BundesligaFreitag:18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 321:00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Marcel Reif" auf Sky Sport Bundesliga22:00 Uhr: "Bundesliga - Deine Vorschau" und ab 22:30 Uhr: "Highlights XXL" mit Borussia Dortmund - VfL Bochum auf Sky Sport BundesligaSamstag:12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 514:00 Uhr: "Tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga15:15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15:15 Uhr: VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 315:15 Uhr: SC Freiburg - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 415:15 Uhr: RB Leipzig - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 515:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim Sky Sport Bundesliga 617:30 Uhr: Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga 217:30 Uhr: "Tipico Topspiel der Woche" FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 320:00 Uhr: 2. Bundesliga "Tipico Topspiel der Woche" Preußen Münster - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD21:30 Uhr: Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport BundesligaSonntag:13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 416:30 - 20:15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga16:45 - 17:15 Uhr: "100% Fußball"17:30 - 18:00 Uhr: "Highlights XXL" mit Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt18:00 - 19:30 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte"19:30 - 20:15 Uhr: "Highlights XXL" mit TSG Hoffenheim - Werder BremenMontag:18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport BundesligaÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5873343