26.09.2024 / 11:30 CET/CEST

Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index

Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8



Anlass der Studie: Research Update

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Manuel Hölzle

UPDATE GBC MITTELSTANDSANLEIHEN INDEX (GBC MAX)



GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) auf nachhaltigem Erholungskurs - Platzierungsvolumen im 1. HJ 2024 im Mittelstandsanleihensegment deutlich über Vorjahresniveau - Erweiterung auf europäische Mittelstandsanleihen

Starke Entwicklung des GBC MAX



Mit einem Kursniveau von aktuell rund 143 hat der Qualitätsindex GBC MAX an seine zu Beginn des Jahres begonnene positive Performance weiter angeknüpft und damit den durch das herausfordernde Marktumfeld verursachten Tiefpunkt vom vierten Quartal 2023 (rund 127 Indexpunkte) weit hinter sich gelassen und entsprechend eine erfolgreiche Erholungsphase durchlaufen.

Parallel zum Gesamtmarkt bzw. dem allgemeinen Sektor der Mittelstandsanleihen war unserer Qualitätsindex im vergangenen Jahr von den sich deutlich verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (hohes Zinsniveau, schwierige Konjunktur, hohe Inflation etc.) betroffen, der zu einem deutlichen Kurssturz des Index im dritten Quartal 2023 mit darauffolgender Bodenbildung im Schlussquartal geführt hatte.

Seitdem hat sich unser Anleihenindex im gleichen Zuge wie der Mittelstandsanleihenmarkt deutlich erholt und auch über mehrere Quartale hinweg diesen positiven Trend fortgesetzt. Entsprechend konnte der GBC MAX seit Jahresbeginn eine deutlich positive Indexentwicklung vorweisen.

In Bezug auf den allgemeinen Sektor der Mittelstandsanleihen (sog. KMU-Anleihemarkt) waren bereits im vergangenen Jahr 2023 erste Anzeichen einer Erholung und Verbesserung der Marktlage zu beobachten. So hat eine Studie der Investor-Relations-Beratungsgesellschaft IR.on gezeigt, dass im vergangenen Jahr 24 Mittelstandsanleihen mit einem Gesamtvolumen von 788,0 Mio. EUR herausgegeben und platziert wurden und damit gut ein Drittel mehr als im Vorjahr (2022: 23 Platzierungen über insgesamt 588,0 Mio. EUR). Für das aktuelle Jahr 2024 wird basierend auf den Einschätzungen befragter Emissionshäuser mit durchschnittlich 22 Emissionen gerechnet und entsprechend mit einer nahezu stabilen Marktentwicklung.

Im ersten Halbjahr des aktuellen Jahres setzte sich die Erholung des KMU-Anleihemarkt mit einer nochmals deutlich stärkeren Dynamik weiter fort. Gemäß aktuellen Erhebungen von IR.on zufolge wurden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 11 Emissionen mit einem Platzierungsvolumen von 404,9 Mio. EUR durchgeführt, welches damit um rund 43,0% oberhalb des Niveaus des Vorjahreszeitraums (1. HJ 2023: 8 Emissionen, platziertes Volumen: 283,5 Mio. EUR) lag. In den letzten beiden Jahren wurde die Emissionsanzahl des ersten Halbjahres übertroffen, entsprechend könnten in 2024 auch die erwarteten 22 Emissionen erneut übertroffen werden.



Im Rahmen der erfolgreichen Index-Erholung konnte der GBC MAX im bisherigen Jahresverlauf eine deutlich positive Performance von 9,72% (YTD-Performance) erzielen. Noch wesentlich positiver gestaltete sich die Long-Run-Performance des Mittelstandsanleiheindex. So befindet sich der Anleiheindex seit seiner Auflage (01.02.2013) trotz des schwierigen Marktumfelds und herausfordernder Rahmenbedingungen weiterhin mit einem Wertzuwachs von +25,14% deutlich zweistellig im Plus.



Änderungen seit dem letzten Index Update im April 2024

Der GBC Mittelstandsanleiheindex (GBC MAX) ist basierend auf unseren Recherchen weiterhin der einzige Qualitätsanleihenindex im Bereich der deutschen Mittelstandsanleihen. Seit unserem letzten Index-Update im April 2024 wurden 17 neue Anleihen in den GBC MAX aufgenommen und gleichzeitig haben 7 Anleihen den Index verlassen.



Um den GBC MAX noch attraktiver zu gestalten, haben wir nun auch ergänzend Anleihen aus dem europäischen Ausland in unseren Qualitätsindex aufgenommen. So haben wir u.a. erstmals italienische, skandinavische und baltische Unternehmensanleihen zu unserer bisherigen Auswahl hinzugefügt. Damit beträgt der Anteil der Bonds aus dem europäischen Ausland an der gesamten Index-Zusammensetzung aktuell rund 17,0%.



Somit befinden sich aktuell 43 Unternehmensanleihen im Index. Ein Wert von über 30 Anleihen im GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) stellt aus unserer Sicht eine gute Portfoliostruktur dar, um den deutschen bzw. europäischen Anleihensektor für Mittelstandsanleihen mit einem entsprechenden Qualitätsansatz umfassend abzudecken bzw. abzubilden.

Die größten Positionen des GBC MAX (vor Neuanpassung) stellen im September 2024 die Anleihen der Branicks Group AG, der Porr AG, der Adler Real Estate AG, der Deutsche Rohstoff AG und der Wienerberger AG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 30,6% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 69,4% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.



Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche gewichtete Effektivrendite des aktuellen Portfolios betragen 6,13% bzw. 11,05%. Die gewichtete Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,98 Jahre.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30895.pdf



