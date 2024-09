Die Verbio SE hat ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 23/24 (1. Juli - 30. Juni) bekannt gegeben, die mit einem ausgewiesenen Umsatz von 1,66 Mrd. EUR und einem EBITDA von 121 Mio. EUR leicht unter den Markterwartungen lagen (Konsens: Umsatz von 1,7 Mrd. EUR, EBITDA von 124 Mio. EUR). Wie erwartet waren diese Ergebnisse deutlich schwächer als im Vorjahr, wobei die Umsätze um 16% zurückgingen, was hauptsächlich auf niedrigere Biodieselpreise aufgrund chinesischer Dumpingpraktiken zurückzuführen ist. Das EBITDA sank ebenfalls um 50 % gegenüber dem Vorjahr, was sowohl auf die niedrigeren Preise als auch auf den Hochlauf der Bioethanolproduktion in den USA zurückzuführen ist. Der starke Anstieg der Absatzmengen, insbesondere bei Bioethanol (+64% gg. Vj.), bestärkt die mwb research jedoch in ihrer Zuversicht, dass die strategische Expansion von Verbio in den nordamerikanischen Markt planmäßig verläuft. Die Analysten sind der Ansicht, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um sein Wachstum in den USA wieder aufzunehmen und gleichzeitig sein europäisches Geschäft, insbesondere mit Biodiesel, zu stabilisieren. Die Analysten bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 30,00. Verbio wird heute um 14:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz zum Jahresergebnis abhalten. Registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2024-09-26-14-00/VBK-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE





© 2024 AlsterResearch