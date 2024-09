Die Merck-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 1,3 Prozent auf 157,00 EUR in der XETRA-Sitzung. Trotz des aktuellen Kursgewinns liegt die Aktie noch 11,30 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 177,00 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie durchschnittlich mit 189,14 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 8,90 EUR je Aktie sowie eine Dividendenerhöhung auf 2,31 EUR.

Quartalszahlen und Zukunftsaussichten

Im jüngsten Quartal erzielte Merck einen Umsatz von 5,35 Milliarden EUR, was einem leichten Anstieg von 0,94 Prozent entspricht. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR, etwas unter dem Vorjahreswert. Die Veröffentlichung der Q3-Bilanz am 14. November wird mit Spannung erwartet, da sie weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben wird. Trotz gemischter Quartalszahlen bleibt die langfristige Prognose für Merck positiv, was sich in den optimistischen Analysteneinschätzungen widerspiegelt.

Merck Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...