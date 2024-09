BASF - zahlt weniger Dividende

Werbung







Das Unternehmen kündigte eine Neuausrichtung und eine Änderung der Dividendenpolitik an.



Der Chemiekonzern BASF hat eine bedeutende Neuausrichtung seiner Unternehmensstrategie angekündigt, die sowohl eine Änderung der Dividendenpolitik als auch einen umfassenden Konzernumbau umfasst. Der neue Vorstandsvorsitzende Markus Kamieth plant, das traditionelle Verbundmodell weiter aufzubrechen und das Wachstum auf der vier Kerngeschäfte zu fokussieren. Zusätzlich gab das Unternehmen bekannt, dass die direkte Gewinnbeteiligung in den kommenden Jahren bei mindestens 2,25 Euro je Aktie liegen, im Jahr 2023 lag die Dividende bei 3,40 Euro. Darüber hinaus plant BASF ein neues Aktienrückkaufprogramm, das spätestens 2027 starten soll und ein Volumen von voraussichtlich rund vier Milliarden Euro umfasst. Die Aktie verlor am Donnerstagvormittag im Tief über 3 Prozent, erholte sich aber wieder etwas.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC