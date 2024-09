Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Wolftank Group AG



Unternehmen: Wolftank Group AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.09.2024

Kursziel: 18,00 EUR (zuvor: 20,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



H1 liefert erwarteten Schub beim EBITDA



Wolftank hat gestern den H1-Bericht 2024 vorgelegt und die Guidance bestätigt.



[Grafik]



Starkes Wachstum: Der Konzernumsatz stieg infolge der mehrheitlichen Übernahme von Petroltecnica dynamisch und noch stärker als von uns erwartet auf 62,0 Mio. EUR. Zwar gab das Management den Umsatzbeitrag von Petroltecnica nicht bekannt, doch schätzen wir diesen auf rund 20 Mio. EUR, was ein ebenfalls signifikantes Wachstum von über 35% im Bestandsgeschäft impliziert. Durch die Akquisition verzeichneten vor allem die beiden Kernsegmente starkes Wachstum: In der Umweltsanierung legten die Erlöse auf 41,0 Mio. EUR zu (Vj.: 17,1 Mio. EUR), im Bereich Industriebeschichtungen stieg der Umsatz auf 10,2 Mio. EUR (Vj.: 3,4 Mio. EUR). Der jüngere Geschäftszweig Wasserstoff & Erneuerbare Energien erzielte organisch ein zweistelliges Umsatzplus von 12,5% yoy auf 10,8 Mio. EUR.

Operatives Ergebnis deutlich gestiegen: Das EBITDA erhöhte sich infolge der starken Top Line-Entwicklung deutlich überproportional und entsprach mit 4,8 Mio. EUR unserer Prognose. Die Marge verbesserte sich folglich erheblich auf 8,0% (Vj.: 3,5%). Das EBIT überschritt mit 1,4 Mio. EUR (Vj.: -0,6 Mio. EUR) nun komfortabel den Break Even, aufgrund höherer als antizipierter Abschreibungen (u.a. Goodwill) wurde unsere operative Ergebniserwartung (2,1 Mio. EUR) aber nicht ganz erreicht. Angesichts eines verschlechterten Finanzergebnisses (-0,8 Mio. EUR; Vj.: -0,4 Mio. EUR), einer erhöhten Steuerlast (1,0 Mio. EUR; Vj.: 0,3 Mio. EUR) sowie infolge der Petroltecnica-Konsolidierung nun gestiegener Minorities (0,9 Mio. EUR; Vj.: 0,2 Mio. EUR) lag das Nettoergebnis mit -1,7 Mio. EUR leicht unter Vorjahr (-1,6 Mio. EUR; MONe: -1,1 Mio. EUR). Der operative Cashflow wiederum entwickelte sich mit 6,1 Mio. EUR (Vj.: 1,2 Mio. EUR) positiv.

Positiver Ausblick bestätigt: Auf Gesamtjahressicht rechnet Wolftank weiterhin mit Konzernerlösen zwischen 110 und 127 Mio. EUR und einem EBITDA von 9,4 bis 12,5 Mio. EUR, was eine Marge von 8,0-10,6% impliziert. Der Auftragsbestand bewegt sich laut Vorstand weiterhin in einer Größenordnung von rund 150 Mio. EUR. Dies stützt unsere Top Line-Prognose für 2025, für das Wolftank eine erneut deutlich zweistellige Wachstumsrate in Aussicht stellte. Allerdings verbessert sich die durch den Operating Leverage getriebene Profitabilität etwas langsamer als erwartet und die Ergebnisbelastungen unterhalb des EBITDAs fallen höher aus als von uns zuletzt antizipiert, sodass wir unsere Ergebnisprognosen für 2024 ff. aktualisiert haben. Ungeachtet dessen sehen wir Wolftank weiterhin in der Lage, ab dem kommenden Jahr zweistellige EBITDA-Margen zu erzielen. Das Unternehmen selbst avisiert mittelfristig unverändert eine EBITDA-Marge von >15% und zielt darauf ab, in 3 bis 5 Jahren Dividendenzahlungen leisten zu können.



Fazit: Wolftank dürfte im laufenden Jahr erstmals die Umsatzmarke von 100 Mio. EUR überschreiten und erzielt operativ und strategisch beachtliche Fortschritte. Dies geht jedoch noch mit einigen Wachstumsschmerzen einher, was zur Revision der Ergebnisprognosen führt. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 18,00 EUR (zuvor: 20,00 EUR).



